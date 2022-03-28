بسبب «إنتى معلمة».. الحبس عامًا لـ حمو بيكا وعمر كمال وبراءة لوردينا

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد حسين الحداد، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من "حمو بيكا" و"عمرو كمال" بالحبس سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ لكل منها، وغرامة 10 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة براءة الراقصة "لوردينا" في واقعة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية واستغلالهم مقطع فيديو للرقص والغناء للربح منه بسبب فيديو "إنتي معلمة"، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد مبروك، والمستشار محمد قنديل والمستشار شريف منصور، وأمانة سر مصطفى يسري.



ترجع أحداث القضية عندما باشرت نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيقات بقيام كل من مؤدي المهرجانات حمو بيكا وعمرو كمال والراقصة البرازيلية لوردينا، ببث مقطع فيديو خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت لهم تهمة الإخلال بالآداب الاجتماعي وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت وبث فيديوهات، بهدف التربح منها والحصول على أموال مقابل نشرها.



وأُرفق بالمحضر صور وحسابات المتهمين، التي تم بث الفيديوهات عليها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التربح منه وكسب أموال طائلة، فتمت إحالتهم إلى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية.

كان قد قرر المستشار أحمد جمال، رئيس نيابة العامرية أول بالإسكندرية، إخلاء سبيل المطرب الشعبى حمو بيكا والحرس الخاص به بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيق في واقعة محطة البنزين بطريق "الإسكندرية- مطروح" الساحلي، وجاء قرار إخلاء سبيل المبلغ وآخر كان برفقة الطرف الثاني في المشاجرة بكفالة 5 آلاف جنيه، بعدما وجهت للطرفين تهمتي الضرب والإصابة.



كما رحلت النيابة العامة حمو بيكا، لديوان عام قسم شرطة العامرية أول، للخروج من ديوان القسم ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضية أخرى، ومعه المجنى عليه موضع في أيديهم الكلبشات الحديدية.

كانت قد قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، سرعة ضبط واحضار المطرب الشعبي "حمو بيكا" والحرس الشخصي له، بعد اتهامهم بالتعدي علي صاحب محل وإصابته لرفضه التقاط صورة معه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها، وسؤال المجني عليه وشهود العيان.



تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من المدعو سامح.م.ال، 38 سنة، صاحب محل، يتهم المدعو محمد محمود مصطفى، وشهرته حمو بيكا، 33 سنة، مغني المهرجانات، بالتعدي عليه بالضرب.



وكشفت التحقيقات، أنه أثناء تواجده بمحطة وقود لتموين سيارته بالكيلو 21 طريق الإسكندرية- مطروح الساحلي، شاهد المطرب حمو بيكا.



وحاول الاقتراب من المطرب لالتقاط صورة معه، إلا أنه فوجئ بالحرس الخاص به يمنعونه ويعتدون عليه بالضرب دون سبب وأحدثوا تلفيات بهاتفه المحمول.



ووفقا للمحضر المحرر بالواقعة، أضاف المجني عليه في تحقيقات النيابة عندما قام بمعاتبته للحرس تعدي عليه حمو بيكا بالضرب أيضا محدثا إصابته بحسب أقواله.



وكشف التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه المرفق بالمحضر إصابته بكسر بعظام الوجه وتجمع دموي بالعين اليمنى وسحجات واتهم المبلغ مطرب حمو بيكا والحرس الشخصي له بالتعدى عليه وإحداث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وأخطرت النيابة التحقيقات.