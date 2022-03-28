الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفر الشيخ ينعى موظفة توفيت أثناء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

حملة التطعيم ضد شلل
حملة التطعيم ضد شلل الاطفال

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، فنية الإحصاء أمينة السيد الزيات، 38 سنة، فني إحصاء تعمل بوحدة ابيانه، التابعة لمركز مطوبس، التي توفيت أثناء تأدية عملها خلال الحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال، وتم نقلها لمستشفى مطوبس المركزي، إلا أنها توفيت.

وأوفد محافظ كفر الشيخ، ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بتسهيل إجراءات دفن جثمانها رحمها الله، والتواجد بين أسرتها بالقرية، لتقديم واجب العزاء، داعيًا الله أن يتغمدها في واسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وقالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن أمنية السيد فني إحصاء، توفيت نتيجة سكتة قلبية وتم نقلها لمستشفى مطوبس المركزي، لعمل الإسعافات اللازمة إلا أنها فارقت الحياة.

وبدأت الحملة أمس في الثامنة صباحًا ومستمرة لمدة أربعة أيام، وبلغ عدد المطعمين خلال اليوم الأول فقط 360697 طفلًا وكانت نسبة تحقيق المستهدف اليوم 67%، موجهة الشكر لجميع الفرق المشاركة في الحملة على مجهودها في العمل اليوم ووجهت بضرورة بذل قصارى الجهد حتى يصل التطعيم لكل طفل حتى تظل مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد أطلق أمس، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، إذ تستهدف الحملة تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات المصريين وغير المصريين أكثر من نصف مليون طفل، وضمانًا تطعيم كل الأطفال تم الاستعانة بفرق ثابة بالمراكز الطبية ومحطات القطار، وأخرى متحركة تجوب الشوارع من شقة لشقة، عددها 1813 فرقة، وتستمر حتى 27 مارس الجاري.

وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة تسخير جميع الجهود لصالح الحملة وتذليل جميع الصعوبات حتى يصل التطعيم لمستحقيه من الفئة العمرية المطلوبة، وذلك في إطار جهود الدولة عامة وزارة الصحة المصرية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

مطوبس الصحة شلل الاطفال موظفة دفن

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وائل لطفي

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