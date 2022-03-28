الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يوقع عقود شراء ترابيزات عمليات حديثة لمستشفى الطوارئ

دكتور هاني الجمل
دكتور هاني الجمل

وقّع الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور محمود قورة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور هانى الجمل مع شركة سيرفوميد للأجهزة الطبية عقود شراء 7 ترابيزات عمليات حديثة بمشتملاتها مع مجموعات مختلفة لجراحات العظام والمخ والأعصاب، وكشافات جراحية ليد ومضخات محاليل وأجهزة دياثرمى واتنين تروللى نقل مريض بتكلفة 8 ملايين جنيه بتبرع مقدم من الدكتور هانى الجمل أحد أبناء المحافظة، لتطوير وتجهيز 7 غرف عمليات بمستشفى الطوارئ بجامعة المنوفية.

وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير للدكتور هانى الجمل على تبرعه الكريم لتطوير وتجهيز مستشفى الطوارئ للمساهمة في تقديم الخدمة العلاجية والطبية الملائمة لمرضى الطوارئ، وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى لاستيعاب الأعداد المتزايدة من مرضى المحافظة، مشيدًا بما تشهده المستشفيات الجامعية من تطور على كافة المستويات، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية فى مختلف التخصصات.

حضر التوقيع الدكتور ممدوح ماهر رئيس مجلس إدارة شركة سيرفوميد، الدكتور هانى الجمل، والدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد القرش مدير عام المستشفى، الدكتور عبد الرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

المنوفية مستشفيات محافظة قدم تعاون طلاب

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