الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تكرم الأمهات المثاليات

دمياط
دمياط

كرمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لهذا العام خلال الاحتفالية التى أُقيمت بالتعاون بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي بالمسرح الرومانى بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وحسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي وممثلى الأوقاف وكنيسة العذراء مريم.

وبدأ الاحتفال بعزف السلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، كما تخلله عرض قصص الأمهات المكرمات واستعراض فني قدمه بنات حضانة ناصر.

وكرمت المحافظ الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة "برنسات لطفى عمر" أم شهيد القوات المسلحة المجند جهاد الكيال الذي استشهد أثناء أدائه الواجب الوطنى بسيناء.

كما كرمت الدكتورة منال عوض الأم ايمان إبراهيم أبو الوفا وفضيلة حسن أبوالوفا، وفاطمة الزهراء رشاد خليل وحنان يوسف العجمي وفاتن كامل سلامة الطايفي والأم آمال عبد العزيز شهاب الدين.

وأشادت محافظ دمياط بقصص كفاحهن من أجل تربية أبنائهن وعكست مكانة الأم المصرية ودورها البارز في نهضة المجتمع.

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