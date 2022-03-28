الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

جثة
جثة

لقى عامل في نهاية العقد الثالث من العُمر، مصرعه، صعقًا بالكهرباء؛  أثناء استخراجه ماسورة حديدية من الأرض خاصة بالصرف الصحي لاستبدالها بأخرى، لامست الماسورة أسلاك الكهرباء المارة بالمنطقة بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، ما أدى إلى صعقه ووفاته.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام، مفادها وصول المدعو (حماده. ا. ح - 29 سنة - عامل - ويقيم دائرة محافظة الجيزة)، جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائي.

وبالانتقال والفحص وبسؤال كل من:"رضا. س. ف - 32 سنة - عامل - ويقيم الجيزة، وكريم. ص - 27 سنة - مشرف عمال - ويقيم الشرقية"، افادوا بأنه أثناء قيامهما والمتوفي المذكور بأعمال صرف صحي دائرة المركز.

وحال قيام المتوفى باستخراج ماسورة حديدية من الأرض خاصة بالصرف الصحي لاستبدالها بأخرى لامست الماسورة أسلاك الكهرباء المارة بالمنطقة مما نتج عنه صعقه ووفاته، ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة، صدمة عصبية وتوقف عضلة القلب نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

صعق ا بالكهرباء الصرف الصحي محافظة سوهاج مركز جرجا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

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