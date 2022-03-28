الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المنشآت السياحية» تمد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي

عادل المصري رئيس
عادل المصري رئيس غرفة المنشات السياحية

أشاد مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية في اجتماعه برئاسة عادل المصري، بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً، بدلاً من منتصف الليل على أن يُصدر وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن.

وجاءت الموافقة بمد مواعيد عمل المطاعم السياحيةً خلال شهر رمضان  ذلك بعد أن تقدمت غرفة المنشآت السياحية  بمذكرة تفصيلية إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأسهمت فيها الدواعي والدوافع والأسباب لضرورة مد مواعيد عمل المنشآت والمطاعم السياحية في رمضان خاصة وإنها – المواعيد – ستواكب بدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من أول إبريل، حتى تتمكن هذه المطاعم من تقديم وجبة السحور لروادها بدلاً من قصر عملها على وجبة الإفطار فقط لغلقها مبكراً عن موعد السحور، مما كان وراء عزوف الرواد عن التوجه إليها وإغلاقها قبل آذان الفجر بـ 4 ساعات على الأقل.

وشدد المجلس على أهمية مواصلة التزام أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والمعتمدة من وزارتي الصحة والسكان، والسياحة والآثار، مشيداً بما أسفرت عنه لجان التفتيش من قبل وزارة السياحة المفاجئة على المنشآت والمطاعم السياحية، والتي أكدت الالتزام التام من قبل هذه المطاعم، وإتباعها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والوقائية خاصة فيما بتعلق بالصحة العامة، وأمان وسلامة وصحة وجودة الغذاء المقدم للرواد.

وأشاد المجلس في اجتماعه الذي عقده أمس بقرار عودة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، مؤكدة على أن القرارين يصبان في مصلحة الدولة وكذلك مصالح المطاعم بمختلف أنواعها وأنشطتها، نظراً لقيام العديد من القائمين على هذه الموائد بالتعاقد مع المنشآت والمطاعم سواء السياحية أو التابعة للمحليات لإعداد هذه الموائد والوجبات، مما يزيد من حجم نسبة تشغيلها ونمو جانباً من إيراداتها خلال شهر رمضان المعظم.

المطاعم السياحية مجلس الوزراء رمضان شهر رمضان غرفة المنشآت والمطاعم

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