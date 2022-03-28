الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«اليونيدو»: «رابحة» استضاف جميع رائدات الأعمال المشاركات في المسابقة المصرية للمنتجات الغذائية

برنامج رابحة لدعم
برنامج رابحة لدعم مشروعات المرأة

أكدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ، أن برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل نمو شامل ومستدام (رابحة) انتهى من مشاركته في معرض المنتجات التراثية الغذائية بإستضافة جميع رائدات الأعمال المشاركات في المسابقة من محافظات الجيزة، الفيوم، المنيا وبني سويف في سلاسل القيمة الخاصة بالتمور والنباتات الطبية والعطرية، وذلك من خلال الدورة الأولى من المسابقة الوطنية للمنتجات التراثية الغذائية.
 

برنامج رابحة لدعم مشروعات المرأة 

كما قامت (رابحة) بتقديم الدعم والمشورة لجميع الشركات المشاركة في المسابقة التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في سلاسل القيمة السابق ذكرها بجانب تعريف المشاركات ببرنامج (رابحة) وكيف سيتم التنفيذ على مدار ٥ سنوات.

وقامت (رابحة) عقد لقاءات ثنائية ما بين مجموعة من الخبراء وبين الشركات والجمعيات العاملة في مجالات تمكين المرآة وقطاعات النباتات الطبية والعطرية والتمور في المحافظات المستهدفة.

برنامج رابحة لدعم مشروعات المرأة 

كما تم بحث التعاون ما بين برنامج (رابحة) وبين العديد من الجهات الحكومية والكليات الجامعية المتخصصة على هامش المعرض.

وقد استضاف "المعرض الأول للمنتجات التراثية الغذائية" ١٠٠ شركة، مؤسسة، جمعية على مدار يومين بحديقة الأورمان بالجيزة.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن برنامج رابحة "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر" يتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرآة، المجلس القومي للمرأة، ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يتم دعمه من وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في بيئة ريادة الأعمال المصرية في عدة قطاعات من ضمنها التمور والنباتات الطبية والعطرية، وذلك من خلال تعزيز مهارات ما لا يقل عن 1100 امرأة من رائدات الأعمال الطموحات والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر القائمة بقيادة سيدات، وكان قام البرنامج بزيارة لمحافظات البحيرة والإسكندرية لدعم مشاريع المرأة وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة. 

برنامج رابحة لدعم مشروعات المرأة 
الامم المتحدة يونيدو تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات النباتات الطبية المشروعات المتوسطة المنتجات التراثية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

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