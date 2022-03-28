«خزانات الرى» تنتهى من إنجاز تأهيل وتبطين 116,06 كيلو متر من الترع

تواصل كافة قطاعات وأجهزة وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في ترشيد استهلاك المياه، خاصة فى ظل المردود البيئى والاقتصادى الملموس فى المناطق التى تم إنهاء الأعمال بها، وذلك من خلال مواجهة مصادر التلوث البيئي والحد من التعديات، حفاظاً على الموارد المائية.

يأتى ذلك فيما انتهى قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، من إنجاز أعمال تأهيل وتبطين 116,06 كيلو متر من الترع المتعبة، من إجمالى المستهدف وما تم تدبير الإعتماد المالى له بأطوال 471,45 كيلو متر، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات فى بعض المناطق، وتوفير فرص عمل جديدة.

وضع حلول لأزمة عدم وصول المياه إلى نهايات الترع

وقال المهندس محمود السعدي مستشار وزارة الموارد المائية والري لشئون إدارة المياه، إنه يتم مواصلة العمل طوال ساعات اليوم لإنجاز المستهدف من أعمال المرحلة الاولى للمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة.

وأشار في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أهمية المشروع فى وضع حلول نهائية لأزمة عدم وصول المياه إلى نهايات بعض الترع أثناء رى المحاصيل الزراعية وفترة أقصى الاحتياجات المائية.

كما لفت مستشار وزارة الموارد المائية والري لشئون المياه، إلى أهمية الأعمال الجارية للتأهيل والتبطين فى ترشيد إستخدام المياه أثناء رى الأراضي الزراعية، إضافة إلى إتاحة آلاف من فرص العمل للشباب والشركات والمقاولين فى عشرين محافظة تنفذ بها أعمال المشروع.

الجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ خطة أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في عشرين محافظة بطول إجمالى 7 آلاف كيلو متر للمرحلة الاولى، وذلك لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية.