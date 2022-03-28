العرابي والأزهري يزوران أكبر مستشفى للإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط

توجه السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية في زيارة إلى مستشفى الإصابات الجديدة بجامعة أسيوط في إطار زيارتهم للجامعة للمشاركة فى الملتقى الثانى لأسبوع الشعوب.

رافقهم فيها الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب والمشرف العام على الملتقى، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس الإدارة مستشفيات أسيوط، ومديرها التنفيذي الدكتور إيهاب فوزي، والدكتور أسامة فاروق مدير مستشفى الإصابات الجديدة.

وأشاد الدكتور شحاتة غريب بالدور الرائد الذي تقوم به مستشفيات أسيوط الجامعية تحت رعاية وإشراف الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط والتي تخدم نحو 40 مليون مواطن من أهالي محافظات صعيد مصر والوجه القبلي، مضيفًا لضيوف جامعة أسيوط أن مستشفيات أسيوط الجامعية تعمل على إجراء أكثر العمليات الجراحية دقة وتعقيدًا، كما تعمل على برنامج زراعة الكلى والكبد بأيدى أطقم طبية من أبناء الجامعة على أعلى مستوى من التدريب والمهارة.

وأوضح الدكتور علاء عطية ، أن مستشفى الإصابات الجامعى الجديد هي أكبر مستشفى للإصابات والطوارئ على مستوى الجمهورية والتى تعمل على تقديم أحدث خدمة طبية لضحايا الإصابات والطوارئ والتي تُعد أحد المشروعات القومية الكبرى التي قاربت تكلفتها على نحو 900 مليون جنيه وفق أحدث النظم الطبية والجاري استكمال تجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة، موضحًا أن مستشفى الإصابات الجديدة هي عاشر مستشفى في المدينة الطبية المتكاملة التي تتفرد بها الجامعة والتي تعد درة المنظومة الطبية فى صعيد مصر.

كما أضاف الدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية أن المرحلة الأولى من عمل المستشفى بدأ بتشغيل العيادات الخارجية لمرضى العظام فى نوفمبر الماضي والمجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتخصصة والتي تستقبل نحو 200 مريض يوميًا لإجراء الفحص وعلاج العظام وكذلك إجراء العمليات البسيطة فى كسور العظام المختلفة.

من جانبه، كشف الدكتور أسامة فاروق، عن ضرورة تكاتف القوى المجتمعية لإنهاء تجهيزات المستشفى والتى تصل طاقتها الاستيعابية إلى 6 آلاف سرير، و68 سرير عناية مركزة و28 غرفة عمليات، وهو الذي من شأنه تخفيف العبء على وحدة الإصابات التي تستقبل نحو 50 ألف مريض سنويًا وتعمل على إجراءات أكثر من 15 ألف عملية جراحية كل عام.