«الزراعة»: تسليم حصص الأسمدة الصيفية بمعدل 3 شكائر عن الفدان

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ان موسم الاسمدة الصيفي على الأبواب وسيتم تسليم الحصص بعد تقليع محصول البنجر وحصاد محصول القمح خلال شهر أبريل، وسيتم صرف 3 شكاير عن كل فدان من الموسم الصيفي ليحتفظ بها المزارع ليكون لدية اطمئنان لتسميد المحصول الذي يقوم بزراعة على أن يتم صرف باقي المخصصات من الحصص وباقي الدفعات للمحصول خلال موسم الزراعة.

وأضاف الشناوي، في تصريحات لـ"الدستور" أن الزراعات لمساحة تتخطى 9 ملايين فدان استهلاكها من الأسمدة 4 ملايين طن سنويًا وأن إنتاج مصر من الاسمدة وفير ولدينا خطة استراتيجية لتوفير الأسمدة للمزارعين للاستمرار في الزراعة والحفاظ على الناتج الزراعي لتأمين الغذاء للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تؤثر على كل دول العالم وليس دولة بعينها وكل القطاعات الاقتصادية.

وقد أكد أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة أن إجمالي احتياجات مصر من الأسمدة 4 مليون طن من الأسمدة وتستهلك 55%من حصص الشركات المنتجة للأسمدة المدعمة للمزارعين وأن إنتاجنا يكفي ونقوم بالتصوير للخارج، وقد تم تخصيص 10% من حصة الأسمدة للسوق الحر والمساحات الكبيرة لأكثر من 25 فدان لتصل عملية التوريد من الشركات 65% من الإنتاج للمزارعين والمنتجين ملتزمة الشركات بتوريدهم.

وقال "القرش" في تصريحات لـ"الدستور" إن احتياجات المزارعين من الأسمدة مطمئن وجهود الدولة واضحة في هذا الإطار واستعدينا للموسم الصيفي ولدينا وفرة في الجمعيات الزراعية، ونطالب المزارعين التوجه للجمعيات الزراعية في المحافظات والحصول على الحصص المقررة لهم من مخازن الجمعيات الزراعية وأن الحرب الروسية الأوكرانية لن تؤثر على الاسمدة ولدينا مايكفي احتياجاتنا من السماد ولن نستورد من الخارج، بل نصدر السماد للخارج بالأسعار العالمية بينما السعر المحلي المدعم بـ4500 جنيه للطن للمزارعين.