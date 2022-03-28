الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة.. والربيع سيشهد تقلبات جوية حادة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع تدريجي ابتداء من اليوم الإثنين وحتى السبت المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك.

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية تصل درجات الحرارة إلى ٢٨ درجة مئوية علي القاهرة الخميس المقبل، كما تسجل ٣٤ السبت المقبل علي القاهرة الكبري بينما تصل درجات الحرارة ٣٩ في جنوب الصعيد.



درجات الحرارة وتقلبات الجو

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن فصل الربيع سيشهد العديد من التقلبات الجوية الحادة في حالة الطقس هذا العام. وتظهر تلك التقلبات بين درجات الحرارة الصغري خلال الليل والعظمى نهارا والتي قد تصل إلى اكثر من 10 درجات.



وفي الوقت نفسه توقعت هيئة الأرصاد اليوم الإثنين، سيشهد طقس دافيء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل ومحافظة الغربية بينما تشهد السواحل الشرقية، طقس متوسط فيما تشهد جنوب سيناء وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة ، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية .



درجات الحرارة المتوقعةً

وتستعرض الدستور درجات الحرارة اليوم الإثنين وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة على محافظات ومدن مصر: