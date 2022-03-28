رئيس أوكرانيا يوبخ أعضاء الناتو لرفضهم إرسال طائرات حربية للمساعدة

وبخ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعضاء الناتو لرفضهم إرسال طائرات حربية للمساعدة في قتال الجيش الروسي ، قائلاً بشكل أساسي إن أنصاره الغربيين يفتقرون إلى الشجاعة الكافية.

في حديثه بالفيديو في وقت مبكر من يوم الأحد من كييف ، انتقد زيلينسكي حلفاءه بسبب "لعبة كرة الطاولة حول من وكيف ينبغي تسليم الطائرات والأسلحة الدفاعية الأخرى".

وتابع أنه "لا يمكن لأوكرانيا إسقاط الصواريخ الروسية بالبنادق والمدافع الرشاشة ، التي يوجد منها الكثير في الإمدادات ". على سبيل المثال ، قال ، لكسر الحصار الروسي لماريوبول ، تحتاج أوكرانيا إلى الدبابات والعربات المدرعة الأخرى ، وخاصة الطائرات الحربية.

أدلى زيلينسكي بتصريحاته بعد أن ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابا لاذعا في وارسو ليلة السبت أعلن فيه أن هجوم موسكو على أوكرانيا "لن يكون انتصارًا أبدًا" وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة". ومع ذلك ، عندما التقى ممثلو أوكرانيا بايدن ومسؤولين أمريكيين آخرين في وقت سابق من ذلك اليوم ، لم يقدموا أي ضمانات بأن أمتهم ستتلقى الأسلحة التي طالب بها زيلينسكي باستمرار.

غالبًا ما يُزعم في روسيا أن الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا لمحاولة إضعاف موسكو.

وتتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية لليوم 23على التوالي، منذ بدايتها في 24 فبراير الماضي.

واكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.

وفي أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها "الأقسى على الإطلاق".