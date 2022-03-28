فى اليوم الأول.. تطعيم 67% من أطفال كفر الشيخ ضد شلل الأطفال

عقدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اجتماعاً موسعاً ضم الدكتور محمد خيرى، مدير الطب الوقائي، والدكتورة دعاء سامي ومحمد أمين، مشرفي الوزارة، وجميع مسؤولي الطب الوقائي بالإدارات الصحية، ومشرفي حملة التطعيم، ضد مرض شلل الأطفال لمناقشة أحداث اليوم الأول من الحملة والتحديات التى واجهت العمل وطرق تذليلها وكذلك ما تم تحقيقه من المستهدف.

وقالت وكيلة وزارة الصحة إن مستهدف الحملة 541543 طفلا من المصريين وغير المصريين الذين يعيشون على أرض مصر من عمر يوم حتى خمس سنوات، وأنه قد تم تقسيم الفرق إلى 1813 فرقة منتشرة على مستوى المراكز الطبية الحضرية والإدارات الصحية والفرق المتحركة.

بدأت الحملة أمس في الثامنة صباحاً ومستمرة لمدة أربعة أيام، وبلغ عدد المطعمين خلال اليوم الأول فقط 360697 طفلا وكانت نسبه تحقيق المستهدف اليوم 67%، موجهة الشكر لجميع الفرق المشاركة في الحملة على مجهودها فى العمل اليوم ووجهت بضرورة بذل قصارى الجهد حتى يصل التطعيم لكل طفل حتى تظل مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد أطلق أمس الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال ، إذ تستهدف الحملة تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات المصريين وغير المصريين أكثر من نصف مليون طفل، وضمانا تطعيم كل الأطفال تم الاستعانة بفرق ثابة بالمراكز الطبية ومحطات القطار، وأخرى متحركة تجوب الشوارع من شقة لشقه، عددها 1813 فرقة، وتستمر حتى 27 مارس الجاري.

وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة تسخير جميع الجهود لصالح الحملة وتذليل جميع الصعوبات حتى يصل التطعيم لمستحقيه من الفئة العمرية المطلوبة، وذلك في إطار جهود الدولة عامة وزارة الصحة المصرية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وقال محافظ كفر الشيخ، تم الإعلان عن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الأيام الماضية، لتوعية المواطنين بأهمية تطعيم الأطفال، مناشداً جميع المواطنين بالتعاون مع الفرق المتحركة في حملة التطعيم من شقه لشقه لتسهيل خط سير الفريق أثناء الحملة.