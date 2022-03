«بيونسيه» تقدم أداء استثنائياً بحفل توزيع جوائز الأوسكار 2022

3/28/2022 5:00:57 AM

الإثنين 28/مارس/2022 - 05:00 ص 3/28/2022 5:00:57 AM

افتتحت النجمة الأمريكية بيونسيه حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022 العالمية بشكل غير تقليدي وقدمت أداء قويًا لأغنية Be Alive من الملك ريتشارد ، مرشح أفضل فيلم ، والذي شاركت في كتابته مع Dixson.

ووفقًا لموقع “الديلي ميل ” البريطاني كان فينوس وسيرينا ويليامز أول مذيعين على المسرح ، حيث شاركوا بيونسيه التى تبلغ من العمر 40 عامًا.

كما شوهدت ابنة المغنية ، بلو آيفي البالغة من العمر 10 سنوات ، مع والدتها ، وهي ترتدي نظارة شمسية وتجثو على ركبتيها أمام بيونسيه في جزء من الأداء.

بدأت حزمة الفيديو بعدد من الشبان والشابات يرتدون اللون الأخضر الجيري وهم يتقدمون إلى المسرح.

كانت بيونسيه نفسها ترتدي ثوبًا أخضر ليمونيًا مع شورت قصير أخضر ليموني متناسق مع الكعب المطابق، كما ارتدت الأقراط المرصعة بالماس البراقة بينما هز راقصوها الاحتياطيون قمصان وبلوزات قصيرة متناسقة مع الفساتين.

عرضت جوائز الأوسكار العام الماضي ، التي أقيمت في كل من مسرح دولبي وفي يونيون ستيشن بوسط مدينة لوس أنجلوس ، جميع عروض أفضل الأغاني الأصلية المسجلة مسبقًا.

وبدأت فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94، حيث حضر العديد من النجوم والنجمات العالميات من أبرزهم الأمريكية بيلي إيليش والكولومبي سيباستيان ياترا المغنية الأمريكية ريبا ماكنتاير، النجمة بيونسيه، حيث بدأت الأخيرة بأداء مسجل مسبقًا على ملاعب التنس حيث لعبت فينوس وسيرينا ويليامز دور فتيات ، تكريماً لسيرة الملك ريتشارد حول تربية نجوم التنس.

يتصدر قائمة المرشحين فيلم "The Power of the Dog" الذي حصل على 12 ترشيحًا، في الخلف يوجد فيلم "Dune" برصيد 10، تعادلت "Belfast" و "West Side Story" بسبعة ترشيحات لكل منهما و "King Richard" على ستة ترشيحات.