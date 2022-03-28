الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سافانا جوثرى تظهر أناقتها على السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز الأوسكار

سافانا جوثرى
سافانا جوثرى

أظهرت المذيعة سافانا جوثري في ليلة مليئة بإجراء مقابلات مع نجوم من قائمة A في برنامج Today لتنضم إليهم على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار في Vanity Fair، أناقتها من خلال ارتداء فستان أسود ذات أشرطة بيضاء سميكة وفيونكة بالمقدمة.

ووفقًا لموقع" الديلي ميل" البريطاني حضر جنبًا إلى جنب زوجها مايكل فيلدمان، حيث قامت أيضًا بإرتداء  الأقران و الكعب الأسود البسيط لإطلالة أنيقة. 

وبدأت فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94،  حيث حضر العديد من النجوم والنجمات العالميات من أبرزهم الأمريكية بيلي إيليش، والكولومبي سيباستيان ياترا، المغنية الأمريكية ريبا ماكنتاير، النجمة بيونسيه، حيث بدأت الأخيرة  بأداء مسجل مسبقًا على ملاعب التنس، حيث لعبت فينوس وسيرينا ويليامز دور فتيات ، تكريمًا لسيرة الملك ريتشارد حول تربية نجوم التنس.

يتصدر قائمة المرشحين فيلم "The Power of the Dog" الذي حصل على 12 ترشيحًا، في الخلف يوجد فيلم "Dune" برصيد 10، تعادلت "Belfast" و "West Side Story" بسبعة ترشيحات لكل منهما و "King Richard" على ستة ترشيحات.

وحاز  فيلم الأنيميشن Encanto  - الفائز، بجائزة الأوسكار 2022 لأفضل فيلم طويل للرسوم المتحركة، والذي تدور أحداثه حول عائلة سحرية في جبال كولومبيا.

وعبر القائمون على الفيلم عن سعادتهم بالجائزة، وقالت ستيفاني بياتريز بطلة الفيلم:" أنا فخورة جدًا بأن أكون جزءًا من فيلم يضع شخصيات جميلة ومتنوعة في المقدمة وفي المنتصف - وأن الناس في كل مكان يرون أنفسهم في الفيلم".

سافانا جوثري بحفل توزيع جوائز الأوسكار السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز الأوسكار مايكل فيلدمان زوجها مايكل فيلدمان جوائز الأوسكار حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94

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