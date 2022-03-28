الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد رسائل نجوم هوليود.. حفل الأوسكار يقف دقيقة صمت دعما لأوكرانيا

حفل الأوسكار 2022
حفل الأوسكار 2022

دعا القائمون على حفل الأوسكار 2022، إلى الوقوف دقيقة صمت دعما لأوكرانيا، وذلك بعد مرور حوالي ساعتين من حفل توزيع الجوائز، اليوم.

وكان ارتدى النجم الهوليودي جايسون موموا، اليوم الإثنين، منديلًا بألوان العلم الأوكراني، ضمن اطلالته في حفل توزيع جوائر الأوسكار 2022، تضامنًا مع الشعب الأوكراني مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

كما ارتدت الممثلة الكورية الجنوبية المخضرمة يوه جونج يون يرتدي شريطًا أزرق،  دعمًا للشعب الأوكراني.

جاء ذلك في عرض للتضامن مع أوكرانيا على السجادة الحمراء للأوسكار مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

فيما ارتدت جيمي لي كورتيس خاتمًا يحمل شريطة زرقاء، وقالت إنها فضلت ذلك من أجل إعلان دعمها للمتضريين من الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب وكالة اسوشيتد برس.

مخاوف من تسييس الأوسكار

وكان أعلن المنتج التنفيذي لحفل الأوسكار الأشهر في العالم، ويل باكر، أن حفل توزيع الجوائز، لن يخجل من الاعتراف بالحرب المستمرة في أوكرانيا، إنما بشكل يحترم الجميع.

فيما أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، محادثات مع القائمين على حفل توزيع جوائز الأوسكار، من أجل إدراج كلمة له للتحدث خلال حفل اليوم.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه يمكن أن يظهر زيلينسكي، وهو نفسه ممثل سابق، لفترة وجيزة في حفل توزيع جوائز الأوسكار، إما عبر بث مباشر أو رسالة مسجلة، ومع ذلك تشعر المصادر بالقلق من تسييس حفل توزيع جوائز الأوسكار، بالنظر إلى الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وفاز تروي كوتسور بجائزة أوسكار 2022 أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم “CODA”، ليصبح ثاني ممثل أصم يفوز بجائزة الأوسكار.

جائزة أفضل فيلم أنيميشن «قصير-طويل»

فيما ذهبت جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير إلى  TheWindshieldWiper . بينما حاز  فيلم الانيميشن Encanto  - الفائز، بجائزة الأوسكار 2022 لأفضل فيلم طويل للرسوم المتحركة، والذي تدور أحداثه حول عائلة سحرية في جبال كولومبيا.

رسالة الأوسكار لدعم أوكرانيا
رسالة الأوسكار لدعم أوكرانيا
أوسكار 2022 الأوسكار 2020 Oscars oscars2022 الحرب الروسية الأوكرانية دعم أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

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