الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سوريا.. مجلس الشعب يناقش مشروع قانون «تجريم التعذيب»

البرلمان السوري
البرلمان السوري

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب السوري في اجتماعها برئاسة أحمد الكزبري مشروع قانون "تجريم التعذيب".

 

من جهته، أكد وزير العدل القاضي أحمد السيد خلال الاجتماع، على "أهمية مشروع قانون تجريم التعذيب وغيره من الجرائم كالتعامل أو الفعل اللاإنساني أو المهين في وضع عقوبات كفيلة بمنع ممارسة هذه الأفعال وقمع مرتكبيها".

 

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أنه "تم إعداد التقرير اللازم بشأنه وإحالته إلى المجلس ليصار إلى مناقشته خلال جلساته المقبلة".

 

يذكر أن مجلس الشعب السوري "البرلمان" أحال في وقت سابق، وفي بداية انعقاد جلسته الـ26 من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث، مشروع قانون "مناهضة التعذيب" إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته وإعداد التقرير اللازم بشأنه.

مجلس الشعب سوريا تعذيب مشروع قانون الشعب مشروع مشروع قانو سوري

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

بإطلالة جريئة.. كريستين ستيوارت تخالف القواعد فى حفل الأوسكار

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

ننشر أقوال والد المجنى عليها داخل مصحة إدمان شبرامنت

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

الحكومة تمد مواعيد عمل المحال والمطاعم والمقاهى حتى 2 صباحا خلال شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بحضور شكرى.. إسرائيل تقيم مأدبة عشاء لوزراء خارجية «الاجتماع السداسى»

مقتل وإصابة مستوطنين في حادث إطلاق نار شمال فلسطين

سامح شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى إطار «الاجتماع السداسى»