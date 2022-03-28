الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نجوم هوليوود يشاركون فى عرض للتضامن مع أوكرانيا ضمن أوسكار 2022

جايسون موموا
جايسون موموا

ارتدى النجم الهوليودي جايسون موموا، اليوم الإثنين، منديلًا بألوان العلم الأوكراني، ضمن اطلالته في حفل توزيع جوائر الأوسكار 2022، تضامنًا مع الشعب الأوكراني مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

صورة
جايسون موموا

كما ارتدت الممثلة الكورية الجنوبية المخضرمة يوه جونج يون يرتدي شريطًا أزرق،  دعمًا للشعب الأوكراني.

جاء ذلك في عرض للتضامن مع أوكرانيا على السجادة الحمراء للأوسكار مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

Image
يوه جونج يون

 

كما ارتدت جيمي لي كورتيس خاتمًا يحمل شريطة زرقاء، وقالت إنها فضلت ذلك من أجل إعلان دعمها للمتضريين من الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب وكالة اسوشيتد برس.

جيمي لي كورتيس

 

مخاوف من تسييس الأوسكار

وكان أعلن المنتج التنفيذي لحفل الأوسكار الأشهر في العالم، ويل باكر، أن حفل توزيع الجوائز، لن يخجل من الاعتراف بالحرب المستمرة في أوكرانيا، إنما بشكل يحترم الجميع.

فيما أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، محادثات مع القائمين على حفل توزيع جوائز الأوسكار، من أجل إدراج كلمة له للتحدث خلال حفل اليوم.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه يمكن أن يظهر زيلينسكي، وهو نفسه ممثل سابق، لفترة وجيزة في حفل توزيع جوائز الأوسكار، إما عبر بث مباشر أو رسالة مسجلة، ومع ذلك تشعر المصادر بالقلق من تسييس حفل توزيع جوائز الأوسكار، بالنظر إلى الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

فيما بدأ عدد كبير من نجوم هوليوود الوصول إلى السجادة الحمراء لجوائز حفل الأوسكار 2022، يوم الأحد استعدادًا للاحتفال بجوائز العام، في حفل خال من القيود الوبائية العام الماضي.

وكان جيمي لي كورتيس وليلي جيمس وفريق التمثيل الياباني لأفضل فيلم "Drive My Car" من بين الأوائل الذين وصلوا إلى مسرح دولبي، حيث كان من المتوقع حضور 2500 من الحاضرين في حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94.

وقالت كورتيس لمراسل وكالة الأنباء الأمريكية - رويترز- "أبلغ من العمر 63 عامًا وما زالوا يطلبون مني الحضور إلى الحفلة". "يسعدني أن أكون قادرة على تمثيل النساء في سن معينة".

جيسون موموا اوسكار اوسكار2022 oscars2022 الأوسكارoscar 2022 أخبار الحرب الروسية الأوكرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

الحكومة تمد مواعيد عمل المحال والمطاعم والمقاهى حتى 2 صباحا خلال شهر رمضان

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

أوسكار 2022.. أبطال قصة فيلم ويل سميث الحقيقيون يفتتحون الحفل برفقة بيونسيه

زيلينسكى: مطالبنا فى المفاوضات مع روسيا «لم تتغير»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بحضور شكرى.. إسرائيل تقيم مأدبة عشاء لوزراء خارجية «الاجتماع السداسى»

مقتل وإصابة مستوطنين في حادث إطلاق نار شمال فلسطين

سامح شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى إطار «الاجتماع السداسى»