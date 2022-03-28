نجوم هوليوود يشاركون فى عرض للتضامن مع أوكرانيا ضمن أوسكار 2022

ارتدى النجم الهوليودي جايسون موموا، اليوم الإثنين، منديلًا بألوان العلم الأوكراني، ضمن اطلالته في حفل توزيع جوائر الأوسكار 2022، تضامنًا مع الشعب الأوكراني مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

جايسون موموا

كما ارتدت الممثلة الكورية الجنوبية المخضرمة يوه جونج يون يرتدي شريطًا أزرق، دعمًا للشعب الأوكراني.

جاء ذلك في عرض للتضامن مع أوكرانيا على السجادة الحمراء للأوسكار مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

يوه جونج يون

كما ارتدت جيمي لي كورتيس خاتمًا يحمل شريطة زرقاء، وقالت إنها فضلت ذلك من أجل إعلان دعمها للمتضريين من الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب وكالة اسوشيتد برس.

جيمي لي كورتيس

مخاوف من تسييس الأوسكار

وكان أعلن المنتج التنفيذي لحفل الأوسكار الأشهر في العالم، ويل باكر، أن حفل توزيع الجوائز، لن يخجل من الاعتراف بالحرب المستمرة في أوكرانيا، إنما بشكل يحترم الجميع.

فيما أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، محادثات مع القائمين على حفل توزيع جوائز الأوسكار، من أجل إدراج كلمة له للتحدث خلال حفل اليوم.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه يمكن أن يظهر زيلينسكي، وهو نفسه ممثل سابق، لفترة وجيزة في حفل توزيع جوائز الأوسكار، إما عبر بث مباشر أو رسالة مسجلة، ومع ذلك تشعر المصادر بالقلق من تسييس حفل توزيع جوائز الأوسكار، بالنظر إلى الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

فيما بدأ عدد كبير من نجوم هوليوود الوصول إلى السجادة الحمراء لجوائز حفل الأوسكار 2022، يوم الأحد استعدادًا للاحتفال بجوائز العام، في حفل خال من القيود الوبائية العام الماضي.

وكان جيمي لي كورتيس وليلي جيمس وفريق التمثيل الياباني لأفضل فيلم "Drive My Car" من بين الأوائل الذين وصلوا إلى مسرح دولبي، حيث كان من المتوقع حضور 2500 من الحاضرين في حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94.

وقالت كورتيس لمراسل وكالة الأنباء الأمريكية - رويترز- "أبلغ من العمر 63 عامًا وما زالوا يطلبون مني الحضور إلى الحفلة". "يسعدني أن أكون قادرة على تمثيل النساء في سن معينة".