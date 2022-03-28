جوزيب بوريل: أوروبا ستستغنى عن الغاز الروسى خلال عامين

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن أوروبا تسعى لتنويع مصادر الحصول على الغاز في أوروبا، وخلال عامين ستستغني أوروبا عن الغاز الروسي.

وقال بوريل - في حديث لقناة سكاي نيوز الإخبارية- إن الاتحاد يقدم "أقصى دعم ممكن لأوكرانيا"، خلال نزاعها مع روسيا، لافتًا إلى أن ما تقوم به روسيا في أوكرانيا انتهاك صارخ لقوانين حقوق الإنسان، لذا سنساعدهم دائمًا (أوكرانيا) للدفاع عن أنفسهم.

وأكد عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة؛ لأن مواردنا محدودة، وتكلفتها كثيرة، لذا على مستوى الاتحاد الأوروبي، قدمنا ما نستطيع تقديمه، نحن قدمنا مليار يورو من الدعم، ولكنه مبلغ لا يكفي لشراء الكثير من الطائرات.

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يسعى لتكوين جيش خاص به لمواجهة التحديات المشتركة.

وأشار بوريل إلى أن أوروبا تشهد موجة تدفق لاجئين غير مسبوقة بسبب الحرب في أوكرانيا، وشدد على أن كل الدول الأوروبية ستشارك في تحمل عبء اللاجئين من أوكرانيا.

وأوضح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن أوروبا لا تسعى لتغيير النظام الحاكم في روسيا، والهدف وقف الحرب فقط.

وبشأن الاتفاق النووي مع إيران قال بوريل، إن الاتحاد الأوروبي أصبح على مقربة من التوصل لاتفاق نووي مع إيران، وأن الاتفاق تم على 95 بالمئة من النقاط، لافتًا إلى أن الاتفاق النووي مع إيران لن يحل كل مشكلات المنطقة ولكنه خطوة أولى.