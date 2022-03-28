موقع كندى يدعو لزيادة 10 أسواق فى مصر

دعا موقع "ذا ترافل" الكندي السياحي الشهير، محبي السفر حول العالم لزيارة عشرة أسواق مثيرة للاهتمام في مصر، حيث تقدم هذه الأسواق في مصر العديد من الحرف اليدوية الممتعة والعناصر المتنوعة للسياح لمساعدتهم على تذكر البلد وتاريخه الثقافي.

وقال الموقع: تعد مصر واحدة من أكثر الأماكن شهرة في العالم للتاريخ، ونتيجة لذلك، تجذب الدولة ملايين السياح كل عام، حيث يوجد الكثير لنتعلمه عن الدولة وتاريخها، و أكثر ما يميز مصر هو أهرامات الجيزة السحرية، فضلًا عن المقابر الفرعونية والعديد من المواقع التاريخية الأخرى.

ونتيجة لذلك، تقدم الدولة الكثير من الأشياء للسياح لشرائها لمساعدتهم على تذكر مصر وتاريخها الثقافي.

سوق خان الخليلي

وقال عنه الموقع: هو سوق موجود في القاهرة بمصر في منطقة معروفة بأنها تهيمن عليها الثقافة والتاريخ الإسلامي، ويعد السوق من أقدم الأسواق في الدولة، حيث تم افتتاحه حوالي عام 1382، ونتيجة لذلك لا يزال هذا السوق المصمم على الطراز الإسلامي يحمل الكثير من التاريخ حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى ذلك يحتوى السوق على العديد من التحف والعطور والإكسسوارات والحرف اليدوية والشيشة والأواني الزجاجية والأزياء التي يمكن شراؤها أو مجرد النظر إليها.

سوق الجمعة

وهو من أكبر الأسواق في القاهرة، ويقع في وسط المدينة، و يعتبر السوق فريدًا من نوعه في طبيعة عملياته، حيث يجذب اهتمام السائحين بشكل كبير، ويعتبر هذا السوق الكبير مفيدًا؛ لأنه يوفر تقريبًا كل ما يرغب المرء في شرائه وبأسعار معقولة جدًا.

السوق القديم

يعد السوق القديم سوقًا آخر معروفًا ومحترمًا في مصر ومثالي للسياح، ويستقبل السوق عددًا كبيرًا من العملاء والسياح، حيث ترتبط العديد من الأصناف بالثقافة المصرية، ويعرض أشياء مثل الملابس والهدايا التذكارية ومنتجات منزلية مختلفة على الطراز المصري متوفرة بكثرة.

سوق أسوان

وهو أفضل سوق يزوره أي شخص يبحث عن أفضل خامات الملابس والأحذية والحصائر والديكورات المصرية ذات الجودة الأفضل، ويضم سوق أسوان مئات التجار وهم يبيعون مجموعة متنوعة من العناصر، وهو واحد من الأسواق في مصر التي تعرض حقًا تراث وتاريخ مصر.

سوق الفسطاط

سوق الفسطاط هو سوق موجود على مدخل القاهرة القبطية، وهو سوق صغير حديث مصمم لإبهار الأجانب وتقديم أفضل المنتجات لهم في مصر، ويبيع السوق في الغالب المنتجات المصنوعة يدويًا مثل المصابيح والأواني، ويحتوي السوق على العديد من المنتجات ذات الطراز المصري مثل الصواني، والسلطانيات، واللوحات، والأعمال الخشبية، والأكواب، ومنتجات السيراميك، وأكياس الوسائد، والمزيد مما يجعله مكانًا ممتعًا للزوار.

سور الأزبكية

على الرغم من أن سور الأزبكية هو متجر لبيع الكتب، إلا أنه من الجدير بالذكر أنه أكثر متاجر الكتب المستعملة شيوعًا وإثارة للاهتمام الذي سيجده المرء في مصر، حيث يعود تاريخه إلى مئات السنين، وسيجد المرء كتبًا تعود إلى القرن التاسع عشر، و يحظى المتجر بشعبية كبيرة، حيث يضم أكثر من 130 كشكًا وهو قريب جدًا من حدائق الأزبكية.

وكالة البلح

هو سوق يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، و يشتهر بالملابس المستعملة، والأسعار في المتناول، كما يحصل المتسوقون أيضًا على فرصة لشراء مجموعة متنوعة من الأثاث والأقمشة والحقائب والأحذية المصرية.

شارع محمد علي

هو سوق موجود في القاهرة الخديوية، وهو مصمم على طراز العمارة الأوروبية، وتم بناؤه في ستينيات القرن التاسع عشر، ومع ذلك توفر المنطقة بيئة تسوق رائعة مع العديد من الإلكترونيات والراقصات والمطاعم والفنون الشرقية الزخرفية للزوار.

الخيامية

وهو سوق مغلق موجود في منطقة القاهرة الإسلامية في مصر، و يشتهر السوق بمبانيه المثيرة للاهتمام، ما هو أكثر إثارة للاهتمام حول السوق هو عناصره الفريدة، بالنسبة لمن يبحث عن أكثر العناصر تميزًا في القاهرة، فهذا هو أفضل مكان للتسوق.

سوق العتبة

سوق العتبة هو سوق في القاهرة معروف باستقبال عدد كبير جدًا من الزوار، و يبيع السوق مجموعة متنوعة من المنتجات من الملابس إلى التحف والحرف اليدوية والإكسسوارات والمجوهرات والمزيد، إنه أحد أروع أماكن التسوق في القاهرة.