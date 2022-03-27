تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته والتعدى على ابنتيه بالخصوص ليونيو المقبل

أجلت محكمة جنايات بنها، الأحد، جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته والتّعدي على نجلتيه لليوم الأول من دور يونيو المقبل، لاستدعاء الطبيب الشرعى وضابط الواقعة للاستماع لأقولهما.

صدر الحكم محاكمة برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين ياسر فاروق التلاوى، والمستشار أحمد حسنى حمادة، وممثل النيابة أمجد سامى علام، وأمانه سر محمد طايل

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهم "عوض س م"، 45 سنة، سائق أتوبيس، مقيم الخصوص قتل زوجته المجنى عليها "مروة إ ا" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض "سكين" وما أن ظفر بها حتى طعنها بصدرها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها قاصدا من ذلك قتلها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أثبت تقرير الصفة التشريحية، أن إصابة المجنى عليها بالصدر نتيجة إصابة ذات طبيعة طعنية وجائزة الحدوث من مثل السكين التى وجدت بجسد المجنى عليها، وأن الوفاة حدثت نتيجة الإصابة الطعنية وما صاحبها من قطع بالقلب والرئة اليسرى وحدوث نزيف إصابى غزير أدى لصدمة غير مرتجعة وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، كما أن المتهم ارتكب واقعة التعدى على ابنتيه "أ" 20 سنة و"ه" 16 سنة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن ورد تقرير الطبيب الشرعى الخاص بالمجنى عليها، فأحالته للمحاكمة الجنائية.