«برلمانى» يطالب بإنشاء جامعة للأزهر فى الإسكندرية

لخدمة أكثر من 267 ألف طالب..

ناقشت اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور يوسف عامر، اليوم، اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد حمزة، بشأن دراسة إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري.

وقال النائب محمد حمزة، إن جامعة الازهر لها مكانة سامية فى عقول وقلوب المصريين والعرب والمسلمين، أنه يريد انشاء فرع لجامعة الأزهر، يضاهي المركز الرئيسى فى القاهرة، مطالبا بضرورة تخصيص مساحة أرض لجامعة الأزهر بالإسكندرية، نظرا للكثافة السكانية لأبناء الأزهر الشريف وتخفيف معاناة طلاب الأزهر بالمحافظة وسفرهم للمحافظات الأخرى للدراسة بجامعة الأزهر، حيث لا يوجد فرع بالمحافظة. وزيادة عدد المعاهد الأزهرية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح وهو ما يتطلب ضرورة إنشاء جامعة.



وأوضح النائب أن عدد الطلاب الأزهريين، أكثر من 267 ألف طالب بمحافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، ولا يوجد أى فرع شامل لجامعة الأزهر بالثلاث محافظات، ونريد تخفيف العبء على فرع القاهرة.

وسأل النائب عن مصير تخصيص وزارة الإسكان لأرض ببرج العرب لجامعة الأزهر الشريف.



وأشار النائب محمد حمزة على وجود 12 فدانا، هبة من أحد المواطنين لجامعة الأزهر منذ 2010، وهو تبرع مشروط لإقامة فرع لجامعة الأزهر، مشيرًا إلا أنه من الممكن بيع الـ12 فدانًا وأخذ الـ75 فدانا الآخرين.

وقال خالد رمضان مدير المكتب السياسى بوزارة الإسكان، إن الوزارة ليس لديها أى سلطة إلا داخل المدن الجديدة، مثل منطقة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وأن طلب الإحاطة المقدم لم يحدد أى مكان بالظبط مطلوب لتخصيص الأرض لإنشاء فرع لجامعة الأزهر.



وقال ممثل جامعة الأزهر، إن هذا الاقتراح ليس وليد اليوم، وأنهم ذهبوا لرؤية أكثر من مكان، العام الماضى، لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بالإسكندرية، وتابع أن الأرض التى كانت مخصصة لجامعة الأزهر تم إعطاؤها لجامعة الإسكندرية، حيث كان محدد 390 فدانا، وعند التنفيذ وجدنا 75 فدانا فقط.



وأكد ممثل جامعة الأزهر عدم وجود تخصيص من وزارة الإسكان لجامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر ترحب بكل ما يقدم لها من منح وعطايا وهبات، ولكن ميزانية الجامعة لا تتحمل أى تكاليف بناء أو شراء اراضى فى الوقت الحالي، ولكنها على استعداد للتعاون مع المتبرع بالبناء، أو تخصيص أرض مجاني، وقد سبق ووجه رئيس جامعة الأزهر، لتخصيص الأرض المقترحة وتحديد المتبرع بالبناء على ألا تتكلف الجامعة أي أعباء مالية سوى المدرسين والمواد الدراسية.

وقال مسؤول جامعة الازهر، إن الـ12 فدانا الذين تم منحهم للجامعة، موجودين فى منطقة كينج مريوط، ويتوسطها 4 نجوع، وهى فى منطقة ريفية، وهو ما يجعل الأرض غير صالحة، حيث إن القانون 103 يحظر ويمنع بناء أي فروع لجامعة الأزهر إلا فى عواصم المحافظات، وهذا يحتاج تدخلا تشريعيا.

وقالت ممثلة وزارة المالية أن الوزارة لا مانع لديها لتوفير أي مبالغ مالية، بعد موافقة وزارة التخطيط.

وقررت اللجنة برئاسة النائب يوسف عامر، استمرار مناقشة الطلب المقدم من النواب، مؤكدًا أن الأمر مهم جدا ويعتبر أمنا قوميا.

كما طالب رئيس اللجنة الدينية بالتنسيق بين المحافظة ووزارة الإسكان لتخصيص أرض لإقامة فرع لجامعة الأزهر بالإسكندرية.