مصر تترأس وتستضيف اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية غدًا

وصل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، إلى مصر، اليوم الأحد، في إطار مشاركته في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة للمنظمة في دورته الثامنة والأربعين، والتي تترأسها وتستضيفها مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار، وستُعقد اجتماعاتها على مدار يومي 28 و29 مارس الجاري بمدينة القاهرة.

وقد فازت مصر برئاسة هذه اللجنة لمدة عامي 2022 و2023، وباستضافة هذه الدورة هذا العام، خلال الانتخابات التي أُجريت أثناء انعقاد الاجتماع الـ 47 لها في مايو الماضي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي قد شارك به الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.