مصرع طفل وإصابة 12 آخرين فى انفجار بالعاصمة الكولومبية

أفادت وسائل إعلام كولومبية، مساء اليوم الأحد، بأن طفلا توفي متأثرًا بجروحه وأصيب 12 شخصًا آخرين نتيجة انفجار وقع قرب مركز للشرطة بإحدى المقاطعات جنوب العاصمة الكولومبية.

وذكرت صحيفة "El Tiempo" المحلية، أن طفلا توفي نتيجة إصابته في الانفجار في المستشفى متأثرا بجراحه.

وقال مكتب أمين المظالم لحقوق الإنسان في بوغوتا، إن ما مجموعه 12 شخصا أصيبوا في الحادث، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وتابع المكتب فى بيان له "نأسف لوفاة صبي يبلغ من العمر 12 عاما في المستشفى ونعرب عن تضامننا مع والديه وأحبائه، ووفقا للبيانات الأولية، هناك حاليا 7 بالغين و5 قاصرين مصابين".

ولفتت مصادر محلية، إلى أن الانفجار ألحق أضرارا بنوافذ أكثر من 60 منزلا، فيما وصفت السلطات الأمنية الحادث بأنه عمل إرهابي، وأعلنت مكافأة قدرها 300 مليون بيزو كولومبي (حوالي 80 ألف دولار) للحصول على معلومات حول مكان وجود المسؤولين عن الهجوم.

من جانب آخر، حقق ائتلاف اليسار، نجاحًا في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي، في كولومبيا، وفق نتائج رسمية جزئية صدرت في المساء، وتشمل أكثر من 93% من الأصوات.

وفاز "الميثاق التاريخي"، أبرز قوى المعارضة للحكومة المحافظة المنتهية ولايتها، بـ17 مقعدًا من أصل 102 في مجلس الشيوخ بحصوله على 14,52% من الأصوات، متقدمًا على كل التشكيلات الأخرى التقليدية والمحافظة والليبرالية.

وفي مجلس النواب، حصل الائتلاف اليساري بزعامة جوستافو بيترو على 25 مقعدا من أصل 165، فحل في المرتبة الثانية بعد الحزب الليبرالي 32، متقدما بفارق ضئيل في عدد الأصوات على المحافظين، بحسب النتائج الجزئية.

أما "المركز الديموقراطي"، الحزب اليميني الحاكم الذي فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2018 بأكبر عدد من الأصوات في مجلس الشيوخ، فتكبد خسارة فادحة إذ حل في المرتبة الخامسة فيه، وفي المرتبة الرابعة في مجلس النواب.