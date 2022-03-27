الأحد 27 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق يلتهم طفلين ويصيب 4 من أسرة واحدة في الإسماعيلية

إسعاف
إسعاف

شب حريق ضخم، الأحد، في شقة بالطابق الخامس في عمارة مكونة من 6 طوابق بمنطقة الحكر، بجوار مسجد سامح حسب الله، التابعة لحي ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن مصرع طفلان وأصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بأربع سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج والمتوفين إلي مشرحة المجمع الطبي، وتم اتخاذ اللازم قانونا

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في شقة بالطابق الخامس في عمارة مكونة من 6 طوابق بمنطقة الحكر، بجوار مسجد سامح حسب الله، وأسفر الحادث عن مصرع طفلين وإصابة 4 أشخاص من أسره واحدة

على الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بأربع سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي لتلقي العلاج، والمتوفين إلي مشرحة المجمع الطبي

تبين أن المتوفين هم إسلام أحمد عادل غريب، 7 سنوات، كان قد أصيب باختناق وغيبوبه تامة، ولقي مصرعه، وأسيل أحمد عادل غريب، 5 سنوات، كانت قد أصيبت باختناق وغيبوبة تامة ولقت مصرعها.

 المصابون هم أحمد عادل غريب 33، عامًا، مصاب بحروق بالوجه والكفين من الدرجة الأولى والثانية، وولاء محمود إسماعيل 32 عامًا، مصاب باختناق، وإسراء أحمد عادل غريب، 3 سنوات مصاب باختناق وغيبوبة تامة، وعلى محمود، 9 سنوات، مصاب باختناق.

الإسماعيلية وزير الداخلية مدير امن مدير أمن الاسماعيلية محافظة الإسماعيلية شرطة النجدة مصرع طفل مساعد وزير الداخلية

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وائل لطفي

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