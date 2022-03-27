الأحد 27 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات فى مقتل مسجل خطر على يد صديقه بأوسيم

جثة
جثة

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مقتل مسجل خطر على يد صديقه بأوسيم، واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي لجثة المجني عليه، كما طلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وتبين من التحريات استقبال المستشفى العام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، متوفى إثر إصابته بجروح متفرقة وما قرره شخصان مقيمان بدائرة المركز بمشاهدتهما المتوفى بالشارع سكنهما، وبه الإصابات المشار إليها فقاما بنقله للمستشفى، إلا أنه توفى.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما، حيث تقابلا بمحل الواقعة وحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، قام خلالها بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" ولاذ بالهرب، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

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