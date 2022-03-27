الأحد 27 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسرح الزمالك يحتضن سهرة غنائية شعبية مع رضا البحراوى لأول مرة (صور)

مسرح الزمالك
مسرح الزمالك

أشعل نجم الأغنية الشعبية رضا البحراوي أجواء مسرح الزمالك، خلال سهرته الغنائية الخاصة حملت لافتة كامل العدد.

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وزلزل «البحراوي»، أرجاء الزمالك بتفاعل عشرات الحضور الذين استمروا في الرقص على وقع أغانيه طوال ما يزيد علي ساعة ونصف متواصلة من عمر الحفل، في أولى إطلالاته الغنائية بمسرح الزمالك، ضمن فعاليات ليالي مهرجان أسبوع الزمالك الموسيقى.

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وسلطن مسامع الجمهور بجرعة غنائية دسمة من أشهر أغانيه،  بداية من "جيت ع البايظ" و"محدش ليه خير عليا" و"احنا فين" مرورا بأغنيات "أبطال العالم" و"راح" والعرض الحي الأول لأجدد أعماله «آخرة الصحوبية»، ليضع لمسته المميزة في ليلة شعبية استثنائية احتضنها مسرح الزمالك في ثاني ليالي الأسبوع الموسيقي.


ويشهد مسرح الزمالك أول مهرجان موسيقي متنوع يستمر على مدار أسبوع بشكل يومي يحتضن 17 حفلة غنائية مختلفة المذاقات الموسيقية بين الطرب والروك والأندرجراوند والأفريكان والشعبي في أول تجربة من نوعها تشهدها القاهرة، بمشاركة نجم الراب أبيوسف وفرقة وسط البلد والفرقة الأردنية أوتوستراد.

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من جانبه، كشف الفنان طارق صبري،  مؤسس ومدير مسرح الزمالك، أن فكرة "ليلة الشعبي" تأتي استكمالا لهدف مهرجان أسبوع الزمالك الموسيقي في تقديم وجبة دسمة متنوعة المذاقات الموسيقية، بحيث يجون كل يوم من ليالي لونا غنائيا مغايرا  بين الشعبي والطرب والاندرجراوند والراب، وهو ما يهدف إليه مسرح الزمالك منذ افتتاحه العام الماضي لترضية كافة أذواق الجمهور من مختلف الأعمار.

الأغنية الشعبية كل يوم شعبي طارق صبري الفنان عمال فرق الخاصة الفنان طارق صبري فرقة وسط البلد

رئيس التحرير

وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

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