الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يشهد انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد طارق رحمي، محافظ الغربية، انطلاق فعاليات اليوم الأول من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك من المجمع الطبي بسيجر، والتي تبدأ من اليوم ٢٧ مارس وتستمر لمدة ٤ أيام للأطفال من عمر يوم حتى ٥ سنوات، بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين بنطاق المحافظة، عن طريق ٢١٨٧ فرقة طبية تستهدف تطعيم ٦٩٨٧١١ طفلا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوصول إلى مصر خالية من شلل الأطفال.

ووجه «رحمي» مديرية الصحة بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المواطنين، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بالقطاع الصحي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين تنفيذاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030 وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، مناشداً المواطنين بالذهاب للوحدات الصحية بأطفالهم ممن يشملهم السن، وذلك في المدة المعلنة.

وشدد رحمي على التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديرية الصحة وكافة الجهات المعنية لتذليل العقبات وتيسير حركة الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية المختلفة التي تشارك في الحملة من أجل وصولها للمستهدفين ونجاحها بتحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من هذا المرض.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال الموجودين بالنطاق الجغرافي لمحافظة الغربية من عمر يوم وحتى ٥ سنوات بمعدل ٦٩٨٧١١ طفلا، باستخدام الطعم النموي سابين ثنائي التكافؤ"، مشيراً إلى استعداد المديرية من خلال وضع خطة لتغطية المناطق الحدودية للمحافظات المجاورة بالإضافة لخطة تطعيم العشوائيات وحصر أي عرب رحل، إلى جانب توفير جميع المعدات «فريزرات وثلاجات وكلامن تبريد للحفاظ على سلامة وكفاءة الطعوم المستخدمة».

محافظ الغربية يشهد إنطلاق حملة التطعيم شلل الأطفال

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وائل لطفي

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