النيابة تحفظ التحقيقات فى وفاة شاب بمنطقة أوسيم

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأحد، حفظ التحقيقات في واقعة وفاة شاب تناول حبة غلال سامة، ولا شبهة جنائية في الواقعة.



كانت البداية بتلقي الرائد أحمد فرحات، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد استقبال جثة "أحمد م ع" 22 سنة، ادعاء تناول مادة سامة حبة حفظ الغلال السامة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة النقيب إبراهيم فاروق، معاون مباحث مركز شرطة أوسيم.

بسؤال أهلية المتوفى أفادوا بأن نجلهم حاول الانتحار عدة مرات سابقة، إلا أنهم تمكنوا من إنقاذه، وفى اليوم التالى أقدم على إنهاء حياته، وقام بمغافلتهم وتناول حبة حفظ الغلال السامة لمروره بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية، وتوفى متأثراً بإصابته، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك، ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي.

تم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.