الأحد 27 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد عيد الفطر 2022 من معهد البحوث الفلكية

عيد الفطر
عيد الفطر

أيام قليلة تفصلنا على بداية شهر رمضان، والذي ينتظره جميع المسلمين بمختلف أنحاء العالم، ولكن يتساءل الكثير حول موعد عيد الفطر 2022، والذي يرتب البعض أيامهم بحسب موعده، كونه يفضل البعض على قيام المناسبات به والبعض يقرر السفر خلاله.

ولذلك نقدم لكم موعد عيد الفطر 2022 من خلال هذه السطور وفقاً للحسابات الفلكية:

موعد عيد الفطر 2022:

من المقرر أن يكون هلال شهر رمضان يوم 2 أبريل 2022، وعليه يكون معاد العيد الصغير بحسب معهد البحوث الفلكية، أنه من المقرر أن يكون أول أيام عيد الفطر 2022 يوافق يوم الإثنين 2 مايو 2022، على أن يكون الأحد الموافق 1 من مايو 2022 هو المتمم لـ "شهر رمضان".

إجازات شهر رمضان 2022

ويشهد شهر رمضان مجموعة من الإجازات الرسمية إضافة إلى إجازة عيد الفطر 2022 التي تكون مدتها 3 أيام:

إجازات شهر رمضان 2022:

إجازة شم النسيم : 

الإثنين 25 أبريل 2022، والذي يوافق 24 رمضان.

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إجازة عيد تحرير سيناء:

الإثنين 25 أبريل 2022، والذي يوافق 24 من شهر رمضان.

إجازة عيد العمال :

الأحد 1 مايو 2022، والذي يوافق 30 رمضان.

موعد اجازة العيد الصغير 2022

إجازة العيد الصغير 2022:

من الإثنين 2 مايو إلى الخميس 5 مايو.

وإجازة العيد الصغير 2022 تبدأ بنهاية شهر رمضان، ولكن يمكن اعتبارها متداخلة مع إجازات شهر رمضان 2022، إضافة إلى الإجازات الأسبوعية التي يحصل عليها العاملون بمختلف الجهات الحكومية والرسمية.

وأول أيام رمضان السبت 2 أبريل الموافق يكون خلاله مواعيد الصلاة المغرب 6:14، العشاء 7:33، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30، ومدة ساعات الصوم تكون 14 ساعة و19 دقيقة.

وآخر يوم يزيد عدد ساعات الصيام؛ لتصل لـ15 ساعة و15 دقيقة، فتكون الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان، ومواقيت الصلاة المغرب 6:32، العشاء 7:57، السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29، ومدة ساعات الصوم 15 ساعة و15 دقائق.

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