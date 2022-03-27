الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

للحماية من التقلبات الجوية.. أطباء يقدمون «روشتة» الحفاظ على الصحة العامة

التقلبات الجوية
التقلبات الجوية

انتهى رسميًا فصل الشتاء، غير أن فترة التقلبات الجوية لم تنته بعد، ولأن الكثيرين لا يدركون أن الأجواء لم تستقر فمن الممكن أن يتجهوا إلى تخفيف الملابس، في الفترات التي ترتفع فيها درجات الحرارة، مما يعرضهم للإصابة بالأنفلونزا أو الإصابة بالبرد جراء الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة نتيجة لطبيعة الجو المتقلب في هذه الفترة.

- كيف تتعامل في فترة التقلبات الجوية لكي تحافظ على صحتك؟

 قال الدكتور أحمد عبد الحفيظ، أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، إنه يجب على كبار السن والبالغين ، عدم الاتجاه إلى تخفيف الملابس والانتظار حتى الدخول في شهر إبريل، بالإضافة إلى ضرورة شرب السوائل والأطعمة الدافئة في حال التعرض لنزلات البرد المصاحبة التقلبات الجوية.

ونصح  أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، في تصريح خاص لـ"الدستور"،  بالحرص على تناول الأطعمة الصحية، ما يعمل على رفع المناعة ويساهم بشكل كبير في الحفاظ على الصحة العامة للإنسان، مع ضرورة الالتزام بارتداء الملابس المناسبة للأجواء الحالية.

 
- كيفية التعامل في فترة التقلبات الجوية بالنسبة للأطفال


يقول الدكتور، أيمن محرم، طبيب الأطفال، إنه في ظل تغيير الفصول وما يصاحبه من تقلبات جوية، يجب الحرص على عدم تعرض الأطفال للعواصف الترابية بشكل عام، خاصة الذين يعانون من حساسية الأنف والصدر بشكل خاص.

وتابع طبيب الأطفال في تصرح خاص لـ "الدستور"، فيما يخص الملابس فيجب  التعامل بحذر مع درجة حرارة الجو، ذلك لأن الجو لم يستقر بعد حتى على مدار اليوم الواحد، مع ضرورة مراعاة اختلاف درجات الحرارة في مناطق بعينها دون الأخرى، فالمناطق التي لا تزال درجات الحرارة منخفضة فيها يحذر على الأمهات الشروع في تخفيف الملابس بها، أما المناطق التي تتسم بالاعتدال في درجات الحرارة، فمن الممكن أن يتم تخفيف الملابس فيها ولكن بصورة تدريجية.

- تخفيف تدريجي للملابس


وأشار إلى أن الاتجاه إلى التخفيف التدريجي في الملابس للأطفال من شأنه أن يحميهم من التعرض للجفاف أو نزلات البرد، مع ضرورة المحافظة علي شرب الماء والمشروبات والعصائر بكميات مناسبة، وبدرجة حرارة مناسبة، فالعصائر لا يجب أن تقدم في صورة باردة وإنما دافئة نسبيا نظرا لعدم استقرار الجو بعد.

وللاهتمام برفع مناعة أطفالنا، أوضح أنه يجب المحافظة علي تناول الفاكهة والخضروات الطازجة بصفة دوريه، ويجب مراجعة الطبيب المعالج للكشف الدورى على الصحة العامة لأطفالنا، وتجنب نقص الفيتامينات والانيما لما تمثله من خطر على مناعة أطفالنا.

وعن شهر رمضان المبارك، وجه بضرورة الحرص على تناول السحور يوميًا وشرب كميات مناسبه من الماء قبل الصيام، وتجنب التعرض للشمس المباشرة أثناء النهار في الأيام والمناطق الحارة، والاهتمام بالتغذية بكميات كافية من السوائل والعصائر مع الوجبات الصحية على الإفطار، لتعويض ما فقدوه على مدار اليوم.

إرشادات الصحة العامة رمضان حساسية درجات الحرارة الخضروات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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