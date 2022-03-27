الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطفل «عمار» لـ29 مايو

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سعيد أبو دنيا، اليوم الأحد، محاكمة سيدة وزوجها؛ لاتهامها بقتل الطفل عمار بسبب 8000 آلاف، مبلغ خاص بجمعية، لجلسة 29 مايو المقبل لمرافعة الدفاع ومناقشة شهود الإثبات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط سيدة وزوجها ونجليها، لاتهامهم بقتل طفل ودفن جثته ببدروم منزلهم بمنطقة القلج التابعة لمركز شرطة الخانكة.
تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ باتهام أسرة لجيرانهم بخطف نجلهم وقتله، وعلى الفور تقرر تشكيل فريق بحثى من فرع البحث الجنائى بالخانكة ومركز شرطة الخانكة.
بالمعاينة والفحص تبين أن "ستيتة ع"، 45 سنة، جارة والدة الطفل المجنى عليه "عمار ر"، 6 سنوات، بمنطقة القلج دائرة المركز، على خلافات مالية بينها وبين جارتها والدة الطفل، فقامت باستدراج الطفل لمنزلها وذبحه بواسطة سلاح أبيض، ثم قامت بمساعدة زوجها "حماده ع" 47 سنة، ونجليها "محمد ح ع"، 22 سنة، و"ع ح ع"، 25 سنة، بحفر حفرة بالدور الأرضى بمنازلهم وقاموا بدفن جثة الطفل.

محكمة جنايات بنها محاكمة الطفل عمار مرافعة الدفاع جمعية

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