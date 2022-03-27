الصحة الفلبينية: طرح جرعة رابعة من لقاحات كورونا قريبًا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية عن الاقتراب من بدء طرح الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بحلول نهاية شهر أبريل المقبل.

وقالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية، ماريا روزاريو فيرجير- حسبما نقلت شبكة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية اليوم الأحد- إنه طُلب من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعديل ترخيص الاستخدام الطارئ لبعض ماركات اللقاحات، حتى يتم طرحها كجرعة رابعة.

وأضافت «فيرجير» أنه جارٍ إعداد القواعد الإرشادية لمنح الجرعة، بالإضافة إلى التواصل باستمرار مع الخبراء في هذا الصدد، لافتة إلى أن عمال الرعاية الصحية، والمواطنين كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، قد يكون لهم أولوية الحصول على جرعة رابعة.

كما نوهت «فيرجير» إلى أن الوزارة تدرس أيضًا ما إذا كان هناك حاجة لمنح اللقاح المضاد لـ«كوفيد- 19» سنويًا.