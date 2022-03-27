الأحد 27 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

للمرة الأولى في مصر.. افتتاح أول بيت غزلان في فنادق القابضة للسياحة

بيت الغزلان
بيت الغزلان

افتتحت إدارة منتجع موفنبيك أسوان المملوك لشركة إيجوث، إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أول بيت غزلان يتم إقامتها في الفنادق المصرية.

IMG-20220131-WA0059
 افتتاح أول بيت غزلان في فنادق القابضة للسياحة

وكشف يحيى قطب، مدير عام منتجع موفنبيك أسوان، أن البيت مساحته ٢٠٠٠م من العشب الأخضر يحتوي على عدد من الغزلان الأوروبية بشكل يحافظ على بيئتها الطبيعية، وجاء مشروع استكمالا لما تم إنشائه من مشروعات صديقة للبيئة في الفندق، وتماشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة التي تنتهجها الإدارة.

وأضاف مدير عام فندق منتجع موفنبيك أسوان أن الهدف من إنشاء هذه المشروعات هو تقديم أفضل خدمة للنزلاء، واستحداث كل أساليب الجذب السياحي، بما لا يتعارض مع الحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع من خلال منظومة من الاستثمار في المشاريع والتدريب المستمر لفريق العمل.

IMG-20220131-WA0047

وأوضح أن بيت الغزلان سيعمل على جذب نزلاء جدد للفندق من هواة مشاهدة الغزلان، بالإضافة إلى محطة رصد الطيور المهاجرة، والتي تم استكمالها مؤخرا والمجهزة بمجموعة من التلسكوبات الحديثة، وتقدم لعشاق الطيور النادرة كل ما يحتاجون من مواد تعريفية ودورات قصيرة للتعريف بطرق ممارسة هذه الهواية بشكل مستدام.

IMG-20220131-WA0062
 افتتاح أول بيت غزلان في فنادق القابضة للسياحة

وأضاف “قطب” أن المنتجع به مزرعة كبيرة تحتوي على العديد من الخضروات والفواكه المميزة، والتي يتم استخدامها في مطبخ الفندق للنزلاء. بالإضافة لمزرعة السمك الموجودة وإعادة تدوير مخلفات الطعام والزراعة وتصنيع سماد عضوي منها لزيادة خصوبة التربة سواء للمساحات الخضراء أو المزرعة.

IMG-20220131-WA0072
 افتتاح أول بيت غزلان في فنادق القابضة للسياحة

وأوضح أنه تم زراعة 3 آلاف شجرة مثمرة ومن المستهدف الوصول إلى عدد 5 آلاف شجرة مثمرة لتقديمها لنزلاء الفندق، بالإضافة إلى إنتاج 30 أطنان من السماد العضوي الذي يتم إنتاجه للزراعة في المزرعة، بالإضافة إلى خطة لمضاعفة الإنتاج للتبرع بالإنتاج الزائد لصغار المزارعين.

IMG-20220221-WA0009
 افتتاح أول بيت غزلان في فنادق القابضة للسياحة


وأوضح أنه جاري العمل على الاعتماد على الطاقة الشمسية، والتعاقد مع شركة لتنفيذ هذا المشروع خلال الشهر القادم. وأكد أنه خلال شهر رمضان الكريم سيتم الاستعانة بمصنعي الحرف اليدوية لبيعها للنزلاء، في إطار المسؤولية الاجتماعية للفندق.

IMG-20220221-WA0004
 افتتاح أول بيت غزلان في فنادق القابضة للسياحة
IMG-20220221-WA0006
 افتتاح أول بيت غزلان في فنادق القابضة للسياحة
قدم مصر تنمية الاوروبية مارس طعام فنادق الشركة القابضة للسياحة والفنادق وزارة قطاع الأعمال قطاع الأعمال العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

الأكثر قراءة

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

الأرصاد الجوية تطلق تحذيراتها للمواطنين بسبب الطقس

سعر طن الحديد اليوم الأحد 27- 3- 2022 في الأسواق.. وسبب ارتفاعه

مع عضويته لمجلس الشيوخ.. هل يحق لسامح عاشور الترشح لمنصب نقيب المحامين؟

البورصة تواصل التراجع بالختام.. و«السوقى» يخسر 8 مليارات جنيه

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 19 متهمًا فى «أحداث شغب جزيرة الوراق»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى يوم الأرض إنقذوا أهالى الشيخ جراح

مؤمن المحمدي

الأهداف المئوية لـ الأهلي في الدوري (1)

عبدالمقصود عبدالكريم

خمسة نصوص قصيرة

د.أحمد الخميسى

الحرب بين تجارة السلاح والمبادئ

ماجد حبته

بايدن على الحدود.. تقريبًا!

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لن نسمح لإيران بامتلاك قنبلة نووية

بقيادة عضو كنيست.. مستوطنون يقتحمون «الشيخ جراح» والمسجد الأقصى

وزير الخارجية الأمريكي: لا نرغب أن تكون إسرائيل «الباب الخلفي لروسيا»