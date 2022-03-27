للمرة الأولى في مصر.. افتتاح أول بيت غزلان في فنادق القابضة للسياحة

افتتحت إدارة منتجع موفنبيك أسوان المملوك لشركة إيجوث، إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أول بيت غزلان يتم إقامتها في الفنادق المصرية.

افتتاح أول بيت غزلان في فنادق القابضة للسياحة

وكشف يحيى قطب، مدير عام منتجع موفنبيك أسوان، أن البيت مساحته ٢٠٠٠م من العشب الأخضر يحتوي على عدد من الغزلان الأوروبية بشكل يحافظ على بيئتها الطبيعية، وجاء مشروع استكمالا لما تم إنشائه من مشروعات صديقة للبيئة في الفندق، وتماشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة التي تنتهجها الإدارة.

وأضاف مدير عام فندق منتجع موفنبيك أسوان أن الهدف من إنشاء هذه المشروعات هو تقديم أفضل خدمة للنزلاء، واستحداث كل أساليب الجذب السياحي، بما لا يتعارض مع الحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع من خلال منظومة من الاستثمار في المشاريع والتدريب المستمر لفريق العمل.

وأوضح أن بيت الغزلان سيعمل على جذب نزلاء جدد للفندق من هواة مشاهدة الغزلان، بالإضافة إلى محطة رصد الطيور المهاجرة، والتي تم استكمالها مؤخرا والمجهزة بمجموعة من التلسكوبات الحديثة، وتقدم لعشاق الطيور النادرة كل ما يحتاجون من مواد تعريفية ودورات قصيرة للتعريف بطرق ممارسة هذه الهواية بشكل مستدام.

افتتاح أول بيت غزلان في فنادق القابضة للسياحة

وأضاف “قطب” أن المنتجع به مزرعة كبيرة تحتوي على العديد من الخضروات والفواكه المميزة، والتي يتم استخدامها في مطبخ الفندق للنزلاء. بالإضافة لمزرعة السمك الموجودة وإعادة تدوير مخلفات الطعام والزراعة وتصنيع سماد عضوي منها لزيادة خصوبة التربة سواء للمساحات الخضراء أو المزرعة.

افتتاح أول بيت غزلان في فنادق القابضة للسياحة

وأوضح أنه تم زراعة 3 آلاف شجرة مثمرة ومن المستهدف الوصول إلى عدد 5 آلاف شجرة مثمرة لتقديمها لنزلاء الفندق، بالإضافة إلى إنتاج 30 أطنان من السماد العضوي الذي يتم إنتاجه للزراعة في المزرعة، بالإضافة إلى خطة لمضاعفة الإنتاج للتبرع بالإنتاج الزائد لصغار المزارعين.

افتتاح أول بيت غزلان في فنادق القابضة للسياحة



وأوضح أنه جاري العمل على الاعتماد على الطاقة الشمسية، والتعاقد مع شركة لتنفيذ هذا المشروع خلال الشهر القادم. وأكد أنه خلال شهر رمضان الكريم سيتم الاستعانة بمصنعي الحرف اليدوية لبيعها للنزلاء، في إطار المسؤولية الاجتماعية للفندق.

افتتاح أول بيت غزلان في فنادق القابضة للسياحة