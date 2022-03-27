محافظ الإسكندرية: الضرب بيد من حديد لإيقاف أعمال البناء المخالف

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتكثيف حملات التصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة.

وفى هذا الصدد، شنت وحدة الإزالة الفورية بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفنى الهندسى حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بملعب كرة قدم دون ترخيص فى منطقة السيوف، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة فى المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

ونفذ حي شرق برئاسة محارب هيلع، عدد ٧١ قرار إزالة بمنطقة أبيس وخورشيد عبارة عن تعديات على الأراضى الزراعية على مساحة ١١٠٠م تمت خلالها إزالة المخالفات بالكامل.

وقام حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة مكبرة أسفرت عن إزالة مبان من الطوب الأبيض بقرية الجريسات وكذا إزالة أعمدة بالدور الثالث علوى بمنطقة الناصرية القديمة.

ونفذ حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإيقاف أعمال هدم مخالف بالعقار الكائن ٦٩ طريقا الجيش الدور الخامس عشر، تمت إزالة حوائط مخالفة والتحفظ علي سيارة نقل والمعدات المستخدمة فى المخالفة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

وشهد حي العجمي برئاسة السيد موسى حملة إزالة فورية لشقة بالدور السادس فى العقار الكائن شارع السماليهى منطقة البيطاش، وكذا إزالة أعمال مخالفة بالدور الثالث علوي بالعقار الكائن شارع المدينة منطقة أبو تلات.

وواصل حى المنتزه أولى حملاته برئاسة المهندسة جيهان مسعود للتصدى لأعمال البناء المخالف حيث تم إيقاف أعمال مخالفة بالعقار الكائن أرض شاكوس، والتحفظ على موتور ونش، وكذا إيقاف أعمال بناء بالعقار الكائن كوبري الثلاثين منطقة خورشيد والتحفظ على المعدات المستخدمة فى المخالفة، فضلا عن إيقاف أعمال بناء بشارع المستجد السيوف قبلي، وتمت إزالة حوائط بالميزانين وجار اتحاذ الإجراءات القانوينة تجاه المخالفين.