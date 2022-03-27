فتح الطريق أمام حركة السيارات عقب انقلاب سيارة بالطريق الزراعي

فتحت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، اتجاه القاهرة، عقب إزالة آثار حادث انقلاب سيارة نقل بمدينة بنها.

وتم الدفع بمعدات الوحدة المحلية ببنها وتم تجنيب السيارة ومخلفات الماشية، وأعاد رجال المرور الحركة أمام السيارات على الطريق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل محملة بمخلفات ماشية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق سندنهور التابعة لمركز مدينة بنها.



علي الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وجرى الدفع بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، وجرى تجنيب السيارة ورفع الحمولة من على الطريق، والعمل على إعادة الحركة المرورية أمام حركة انتقال السيارات والأفراد.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.