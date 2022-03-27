الأحد 27 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تستضيف منتدى هارفارد حول كورونا بمشاركة متحدثين عالميين

كورونا في البحرين
كورونا في البحرين

 أعلنت مملكة البحرين استضافتها لمنتدى "هارفارد" حول فيروس "كورونا" بمشاركة نخبة من المتحدثين العالميين المتخصصين في القطاع الصحي؛ لمناقشة أبرز الدروس المستفادة من التصدي للجائحة ومستقبل القطاع الصحي، وذلك في الـ31 من مارس الجاري.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن المملكة نجحت من خلال الحملة الوطنية للتطعيم بوصول نسبة الحاصلين على جرعتين ضد فيروس "كورونا" من إجمالي السكان إلى 82.1%؛ مما جعل البحرين نموذجًا عالميًا في تقليل معدلات انتشار العدوى والتصدي للجائحة.

ويسلط المنتدى الضوء على آخر المستجدات والآليات المتبعة في التصدي للجائحة، والاستراتيجيات الفعالة التي تم تطبيقها في مسارات التعامل مع الفيروس التاجي والذي تمكنت من خلالها مملكة البحرين من تحقيق نتائج مميزة على مختلف مستويات التصدي حتى اليوم.

وتأتي مشاركة مملكة البحرين في منتدى "هارفارد" تقديرًا لجهودها في التصدي لفيروس "كورونا" منذ بدء الجائحة، حيث أعلنت مملكة البحرين، عن  تشكيل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس "كورونا" الذي يعمل على وضع الخطط والبروتوكولات الطبية اللازمة، واستخدام مختلف الموارد والإمكانيات المتاحة للحد من انتشار الوباء. 

المنامة منتدى هارفارد كورونا البحرين

رئيس التحرير

وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

الأكثر قراءة

منتخب مصر يطير اليوم إلى السنغال.. ورحلة المشجّع بـ23 ألف جنيه

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 27 -3-2022

طقس 72 ساعة مقبلة.. أجواء مشمسة وبرودة شديدة ليلاً

سعر طن الحديد اليوم الأحد 27- 3- 2022 في الأسواق.. وسبب ارتفاعه

الليلة.. الأوبرا تحيى ذكرى وفاة العندليب الأسمر بحفل غنائى من أعماله

دراما رمضان ولقاء العقبة.. ما تناولته الصحف العربية عن مصر اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى يوم الأرض إنقذوا أهالى الشيخ جراح

مؤمن المحمدي

الأهداف المئوية لـ الأهلي في الدوري (1)

عبدالمقصود عبدالكريم

خمسة نصوص قصيرة

د.أحمد الخميسى

الحرب بين تجارة السلاح والمبادئ

ماجد حبته

بايدن على الحدود.. تقريبًا!

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

صور

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

قمة النقب: إسرائيل تستضيف الولايات المتحدة وأربع دول عربية فى قمة تاريخية

القدس.. المستوطنون يستعدون لاستفزازات فى حى الشيخ جراح خلال رمضان

وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل في مستهل جولته للشرق الأوسط