محاولة اغتيال وزير الداخلية التونسية.. نشرة أخبار العرب اليوم الأحد

تستعرض "الدستور" في نشرة أخبار العرب ، أهم وأبرز الأحداث التي شهدتها الدول العربية اليوم الأحد.

- رفع تصنيف السعودية إلى إيجابي "A- / A-2"

قالت صحيفة “البلد ”السعودية انه تم رفع تصنيف المملكة إلى إيجابية عند "A- / A-2"حيث حدّثت وكالة التصنيف الائتماني “إس آند بي” نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية من مستقرة إلى إيجابية، وفي الوقت ذاته، أكدت تقييمها الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند “A- / A-2”.

وتعكس هذه النظرة الإيجابية تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وماليتها العامة على المدى المتوسط، والمرتبطة بتعافيها من تبعات جائحة (كوفيد – 19) إضافة إلى تطورات قطاع النفط، واستمرار برامج الإصلاح الحكومية.



- وكالة الأنباء الكويتية تسلط الضوء على محاولة اغتيال وزير الداخلية التونسي

سلطت وكالة الأنباء الكويتية كونا الضوء على محاولة اغتيال وزير الداخلية التونسي، أعلنت الحكومة التونسية، السبت، نجاة توفيق شرف الدين وزير الداخلية من محاولة اغتيال.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، في مؤتمر صحفي، إنه تم أيضا إحباط هجمات ”إرهابية خطيرة كانت ستنفذ بدول مجاورة لتونس.

وأضاف أن تقدم التحقيقات حول العملية الإرهابية التي حصلت في محافظة قبلي جنوب البلاد مؤخرا أثبتت أن عملية الطعن التي استهدفت دورية للحرس الوطني من قبل عنصر متطرف وتمت السيطرة عليه، كانت تستهدف اغتيال الوزير توفيق شرف الدين وطعنه بسكين من قبل هذا العنصر المتطرف، خلال زيارة الوزير إلى محافظة توزر جنوبي البلاد.

- الإمارات: زيارة رئيس حكومة كردستان وانطلاق القمة العالمية للحكومات غدا

سلطت صحيفة الخليج الاماراتية، اليوم الأحد، الضوء على زيارة رئيس حكومة كردستان العراق لدولة الامارات، حيث استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، حيث تناول اللقاء دفع سبل التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية العراق الشقيق، لا سيّما إقليم كردستان العراق، ضمن مختلف المسارات التنموية، وبما يخدم جهود التنمية والبناء في البلدين.

ورحب نائب رئيس الدولة، ببارزاني، مؤكداً عمق الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات بالعراق الشقيق، وتبادلا وجهات النظر في مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

و سلطت البيان الإماراتية الضوء على القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها الامارات بعد غد الثلاثاء وقالت انها نقطة بداية جديدة لعالم ما بعد «كورونا»، ذ تستضيف دبي القمة العالمية للحكومات 2022 في منصة عالمية رائدة تجمع تحت مظلتها أصحاب العقول والأفكار الإبداعية وصانعي القرار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، يلتقون معاً لاستشراف ورسم ملامح مستقبل العالم.

وأضافت أن جائحة «كورونا» أثبتت أنه لا يمكن للحكومات أن تعمل منفردة، خصوصاً في ظل الأزمات والطوارئ، وأكدت أهمية مشاركة الجميع في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز مشاركة الإعلام في مسيرة التنمية من خلال نشر أخبار ورسائل موثوق بها ذات مصداقية قائمة على الحقائق والمعطيات الصحيحة.

- العراق: عملية أمنية واسعة في محافظة الأنبار

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، نتائج عملية أمنية واسعة في محافظة الأنبار العراقية، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز العراقية.

وأشارت القناة العراقية، إلى أنه تم ضبط عبوات ومواد تفجير بداخل وكر لعصابات داعش جنوبي الرطبة بمحافظة الأنبار.

وذكرت الخلية، في بيان، أنه بمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة، والتي أشارت لوجود وكر لعصابات داعش الإرهابي في عمق الصحراء جنوبي الرطبة بالأنبار، تم على إثرها التنسيق مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة 74، وقوة من الفوج تم خلالها الوصول إلى الوكر ومداهمته.

وأوضح البيان أنه ضُبطت بداخل الوكر ثلاث عبوات ناسفة على شكل جلكانات سعة 20 لترًا، وثلاث مفرقعات سيفور، فضلًا عن ثلاث قداحات تفجير، حيث قامت مفارز الجهد الهندسي للفرقة بتدمير الوكر مع محتوياته موقعيًا.

- البحرين تعلن استضافتها منتدى "هارفارد" حول فيروس كورونا

أعلنت مملكة البحرين استضافتها لمنتدى "هارفارد" حول فيروس "كورونا" بمشاركة نخبة من المتحدثين العالميين المتخصصين في القطاع الصحي؛ لمناقشة أبرز الدروس المستفادة من التصدي للجائحة ومستقبل القطاع الصحي، وذلك في الـ31 من مارس الجاري.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن المملكة نجحت من خلال الحملة الوطنية للتطعيم بوصول نسبة الحاصلين على جرعتين ضد فيروس "كورونا" من إجمالي السكان إلى 82.1%؛ مما جعل البحرين نموذجًا عالميًا في تقليل معدلات انتشار العدوى والتصدي للجائحة.

ويسلط المنتدى الضوء على آخر المستجدات والآليات المتبعة في التصدي للجائحة، والاستراتيجيات الفعالة التي تم تطبيقها في مسارات التعامل مع الفيروس التاجي والذي تمكنت من خلالها مملكة البحرين من تحقيق نتائج مميزة على مختلف مستويات التصدي حتى اليوم.

وتأتي مشاركة مملكة البحرين في منتدى "هارفارد" تقديرًا لجهودها في التصدي لفيروس "كورونا" منذ بدء الجائحة، حيث أعلنت مملكة البحرين، عن تشكيل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس "كورونا" الذي يعمل على وضع الخطط والبروتوكولات الطبية اللازمة، واستخدام مختلف الموارد والإمكانيات المتاحة للحد من انتشار الوباء.