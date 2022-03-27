سعر طن الحديد اليوم الأحد 27- 3- 2022 في الأسواق.. وسبب ارتفاعه

سعر طن الحديد اليوم الأحد في الأسواق المصرية.. هناك اضطراب مازال مستمرًا في ارتفاع أسعار البناء بسبب الدولار في جميع البنوك، وشهدت الأسواق حالة من عدم الاستقرار في أسعار الحديد بجميع المصانع اليوم الأحد 27- 3- 2022.

أسعار الحديد اليوم

ويستعرض «الدستور» أسعار الحديد الرسمية بمصانع حديد التسليح، مع العلم بوجود أسعار غير رسمية بالسوق،

سعر حديد التسليح اليوم الأحد في الأسواق المحلية المصرية:

سعر طن الحديد اليوم الأحد في الأسواق

- بلغت أسعار الحديد في "شركة عز" 17000 جنيه للطن.

- وصل سعر "حديد بشاي" 17000 جنيه لكل طن.

- سجل سعر الحديد في "المصريين" 17600 جنيه للطن الواحد.

- وسجل "حديد الكومي" 16000 جنيه للطن.

- بلغ سعر طن "حديد الجيوشي" 17000 جنيه.

- بلغ سعر "لامس حديد العشرى" 17000 جنيه للطن الواحد.

- وصل سعر "حديد المعادي" 17000 جنيه.

- بلغ سعر "السويس للصلب" 16900 جنيه للطن.

- سعر "حديد المراكبي" 17500 جنيه للطن الواحد.

سبب ارتفاع سعر الحديد

ويوجد 3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع سعر الحديد في الأسواق المصرية، وتتعلق بأسعار الدولار، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام، ووجود قلة في المنتج المستورد.

وشهدت جميع الأسواق المحلية وجود حالة من عدم الاستقرار في الأوضاع، مما أثر على سعر مواد البناء في جميع المصانع، وخاصة سعر الحديد في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، في تلك الفترة الماضية، وذلك بسبب استغلال بعض الأفراد أزمة تحريك الأسعار في عدد كثير من السلع الغذائية، وأعلنت "شعبة مواد البناء" في اتحاد الغرف التجارية أن وزارة التموين بمصر قامت بتكثيف جهودها خلال تلك الفترة الحالية، وذلك من أجل العمل على التصدي لتجاوزات السعر غير المعروفة.