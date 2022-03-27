هدوء أسعار العملات مقابل الجنية المصري في بداية التعاملات الأسبوعية

ساد الهدوء أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم الأحد، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1%.

وبالنسبة لسعر صرف الدولار، ففي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، شهد سعر الدولار هدوءً نسبيًا حيث سجل 18.28 جنيه للشراء، و 18.38 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي هدوءً ليصبح 18.25 جنيه للشراء، و 18.35 جنيه للبيع.

وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، مازالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، ارتفعت العملة الأوروبية ارتفاعًا طفيفًا 2 – 4 قروش، وذلك بعد تراجعها في ختام التعاملات الخميس.

وسجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر 20.07 جنيه للشراء، و 20.28 جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولي، سجلت العملة الأوروبية تراجعًا لتسجل 20.03 جنيه للشراء، و20.20 جنيه للبيع.

وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو 20.04 جنيه للشراء، و20.16 جنيه للبيع.

كما شهد سعر صرف الجنيه الاسترليني هدوءً نسبيًا، بعد تراجعه في ختام التعاملات الخميس 5 – 10 قروش شراء وبيع.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل سعر الاسترليني 24.05 جنيه للشراء، و 24.30 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، تراجع أيضًا الجنيه الاسترليني في البنك التجارى الدولي، ليسجل 24.05 جنيه للشراء ، و 24.24 جنيه للبيع.

وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الجنيه الإسترليني 24.09 جنيه للشراء، 24.23 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، شهدت أسعار الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر هدوءً نسبيًا ليسجل 4.88 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

كما شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي تراجعًا 1 – 13 قرشًا شراء وبيع، لتسجل 57.81 جنيه للشراء، و 60.45 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي تراجع ليسجل 4.98 جنيه للشراء، 5.00 جنيه للبيع.