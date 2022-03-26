السبت 26 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الاقتصادية» السعودية: ارتفاع أسعار الطاقة قاد الاقتصاد العالمي لركود تضخمي

ارتفاع الأسعار
ارتفاع الأسعار

 

أكدت صحيفة (الاقتصادية) السعودية، أن ارتفاع أسعار الطاقة، والتضخم الذي يعصف بالاقتصاد الأمريكي، شكل حزمة واحدة كبيرة من التهديدات التي قادت الاقتصاد العالمي إلى ركود تضخمي كما وصفه عديد من الخبراء.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "نمو مضطرب ولا تنبؤات السلم الدولي" - أن صعوبات التنبؤ والحل التي تواجه المؤسسات الدولية والخبراء تكمن في أن هذه القضايا لا تواجه العالم بشكل متماثل، فبينما تستمر الأزمة الروسية الأوكرانية، فإن اضطرابات سلاسل الإمداد تواجه الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي وتمتد إلى العالم بأسره، بينما يعاني الاقتصاد الصيني تغيرات في السياسات الضريبية، صاحبها تطورات متحور أوميكرون.

وأشارت إلى أنه مع عودة الصين إلى الإغلاق الاقتصادي بسبب ارتفاع حدة موجة أوميكرون، فإن الآثار السيئة لهذا الواقع المضطرب جدا في الاقتصاد العالمي قد تمتد حتى المدى الطويل، وهذا يتطلب مزيدا من التحوط، والحذر عند وضع الخطط الاقتصادية.

الرياض الاقتصاد العالمي السعودية اسعار الطاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 26-3-2022

رئيس مصلحة الضرائب: اكتشاف 17 ألف حالة تهرب ضريبى خلال تحليل البيانات

تفاصيل إلغاء السعودية شرط المحرم لأداء السيدات العمرة

الليلة.. الحلقة الأخيرة من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب وإعلان الفائزين

القصة الكاملة لمصرع مشجع وإصابة 9 قبل مباراة مصر والسنغال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

صور

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

توافد الجماهير على مركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

الجماهير تؤازر منتخب مصر أمام السنغال فى تصفيات المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا

إسرائيل تستضيف قمة سياسية بحضور 3 دول عربية