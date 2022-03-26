استقرار أسعار السكر في مصر وارتفاعها بالسوق العالمي

أسعار السكر في مصر اليوم السبت

استقرت أسعار السكر لدى تجار الجملة في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم السبت 26-3-2022.

كما واصلت أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي الحفاظ على نفس مستوياتها المرتفعة، التي سجلتها، الأسبوع قبل الماضي.

أما بالنسبة للأسواق العالمية، فقد شهدت أسعار العقود الآجلة للسكر (الخام) ارتفاعًا، عند ختام التداولات الأسبوعية أمس الجمعة في بورصة نيويورك، كما صعدت العقود الآجلة للسكر (الأبيض)، في بورصة لندن.

أسعار السكر للجملة اليوم

استقر سعر السكر الأبيض اليوم، ليسجل سعر الطن 9850 جنيهًا، كما ثبتت أسعار الجلوكوز، اليوم، ليسجل سعر الطن عند 10.500 جنيه.

أسعار النشا الغذائي

استقرت أسعار النشا الغذائي اليوم السبت، ليبلغ سعر الطن 10.750 جنيهًا.

سعر السكر للمستهلك

سجل سعر كيلو السكر الأبيض لدى المستهلك 12.5 جنيه.

أسعار السكر الأبيض والخام في البورصات العالمية

أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك

ارتفعت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، عند ختام التداولات الأسبوعية، حيث زاد عقد مايو ليسجل نحو 19.61 سنتًا للرطل بمقدار صعود 0.35 سنتًا، أي بنسبة 1.82%، وقت كتابة هذا الخبر.

وصعد عقد يوليو ليسجل 19.46 سنتًا للرطل بمقدار زيادة 0.27 سنتًا، أي بنسبة 1.41%.

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض ببورصة لندن للسلع، حيث زاد عقد تداول شهر مايو، بمقدار 12.10 دولار، ليصل إلى 562.70 دولار للطن، أي بنسبة ارتفاع 2.2%.

وأيضًا قفز عقد أغسطس لتداول السكر الأبيض، ليسجل 547 دولارًا للطن بنسبة صعود 2.2%، أي بزيادة قدرها 11.8 دولار، (وقت كتابة هذا الخبر).

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق، أننا لدينا احتياطي استراتيجي من السكر يكفي 4.5 شهر، وأن الدولة تستهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي من السكر العام المقبل، من خلال افتتاح مصنع المنيا للسكر وزيادة الأراضي المنزرعة من القصب و البنجر علمًا بأن الموسم الجديد لإنتاج السكر من قصب السكر والبنجر بدأ في شهري يناير وفبراير من العام الجاري على التوالي، ليصبح الإنتاج المحلي يغطي احتياجات الدولة.