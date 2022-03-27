منتخب مصر يطير اليوم إلى السنغال.. ورحلة المشجّع بـ23 ألف جنيه

تغادر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في الرابعة من عصر اليوم الأحد إلى السنغال، عبر مطار القاهرة الدولي، لخوض المباراة الفاصلة المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022، أمام أسود التيرانجا.

ويوم الجمعة 25 مارس، كان هدف ساليو سيس، الذي أحرزه في مرمى منتخب بلاده السنغال عن طريق الخطأ، كفيلًا بفوز المنتخب الوطني في مباراة ذهاب الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

وشهد مطار القاهرة الدولي إجراءات أمنية مشددة استعدادًا للمغادرة إلى السنغال.

وكانت مصادر مطلعة في «الشركة الوطنية- مصر للطيران» أفادت بأن بعثة المنتخب ستغادر على متن رحلة خاصة من طراز بوينج B737-800.

وكانت مصادر قد قالت لـ«الدستور» إن شركة مصر للطيران أعلنت عن تنظيم رحلات خاصة لنقل مشجعي المنتخب بالتعاون مع شركة «الكرنك» لحضور مباراة مصر والسنغال يوم الثلاثاء 29 مارس في دكار، تحت عنوان «شجّع بلدك للتأهل لنهائيات كأس العالم».

وحددت الشركة سعر تذاكر السفر بـ23 ألف جنيه (ذهابًا وعودة فقط) و32 ألف جنيه (شاملة تذاكر الطيران للسفر والعودة والانتقالات وتذاكر دخول ملعب المباراة).