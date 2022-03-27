اليوم.. نظر محاكمة المتهم بقتل الطالب أمجد ضحية قطار سمنود

تعقد محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية تحت إشراف رئاسة المستشار جمال أبو المعاطي، وعضوية المستشارين محمد الغريب وأحمد زكريا، ومحمد زايد ، اليوم الأحد، محاكمة المتهم بقتل الطالب «أمجد الرفاعي» ضحية واقعة البلطجة والسرقة والمعروفة إعلاميا بقضية ضحية قطار «سمنود- المنصورة ».

كان المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية المستشار عماد سالم قرر في تعليماته إلى رئيس نيابة مركز سمنود بإحالة المدعو «عمرو ح. ف. أ» إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل الشاب «أمجد أحمد الرفاعي» بدفعه أثناء استقلاله قطار «سمنود - المنصورة»، وسقوطه بقرية «محلة خلف» التابعة لمركز سمنود، أثناء محاولة المتهم سرقة الهاتف المحمول للطالب بالإكراه، وعندما فشل قام بدفعه من القطار، مما تسبب في إصابته ببتر بقدمه ويده، وتوفى بمستشفى سمنود العام.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي إخطاراً في وقت سابق، من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية «محلة خلف»، بدائرة المركز، تفيد بسقوط الطالب «أمجد أحمد الرفاعي» 16 سنة، تحت عجلات قطار «سمنود - المنصورة»، ووجود شبه جنائية في الحادث.