الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة أب اعتدى جنسيا على طفلته بالشرقية.. اليوم

حبس متهم
حبس متهم

تنظر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، اليوم الأحد، محاكمة الأب المتهم في القضية رقم 17595 جنايات قسم ثان الزقازيق لسنة 2021، بالاعتداء جنسيًا على نجلته الطفلة دون رضاها.

كانت النيابة العامة اتهمت المتهم محمد ح م ح ع، 45 عامًا، عامل رديتير، مقیم في كفر الإشارة بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بأنه في غضون الفترة من 2013 حتى 2021، بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، واقع نجلته الطفلة المجني عليها ، بغير رضاها، وذلك بأن انفرد بها وكمم فمها خوفًا من صراخها وشل مقاومتها بإمساكه لكلتا يداها وممارسة الجنس معها بغير رضاها، وهددها بالقتل حال إفشائها لجرمه.

أوضحت التحقيقات أن المتهم قد عاود أفعاله تلك عدة مرات على مدار 8 سنوات، وتم إحالته إلى النيابة العامة التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.

جنايات الزقازيق الشرقية محاكمة الأب كفر الإشارة

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