خزائن مدمجة.. أفكار تصميم خزانة ملابس ذكية موضة 2022 (صور)

يعد ترتيب خزانة الملابس مهمة صعبة إذا لم يكن لديك مساحة كافية، ولهذا السبب قمنا اليوم بتجميع مجموعة من الأفكار لتوفير المساحة الخاصة بك مع وجود حجرات تخزين كافية لملابسك وأحذيتك.

الأفكار الأكثر شيوعًا هي الخزائن المدمجة.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع «digsdigs» أفكار تصميم خزانة ملابس ذكية.

غرفة نوم باللونين الأزرق والأبيض بجدران زرقاء وسجادة باللون الكحلي وسرير بفرش أزرق ووحدة تخزين محايدة مع أدراج وستائر زرقاء ومقعد منجّد.

غرفة نوم جريئة مع خزانات ملابس رائعة من الجدار إلى الجدار، ومقابض سوداء فكرة أنيقة للغاية ورائعة لمساحة مشرقة.

غرفة وسرير محايد مع بياضات أسرّة زرقاء ووسائد صفراء وخزانة ملابس باللون الكحلي مع أبواب وأدراج مغطاة بألواح وثريا أنيقة.

غرفة نوم رمادية اللون مع خزائن من الحائط إلى الحائط، وسرير مع بياضات أسرّة محايدة ، ومصباح معلق من الورق ولمسات ذهبية ، فكرة رائعة.

غرفة نوم خضراء رمادية بجدران وأرضية رمادية، وحدة تخزين خضراء أنيقة مع مكان مناسب للتخزين، سرير مع مفروشات محايدة.

خزانة كبيرة بأبواب زجاجية منزلقة والكثير من الأرفف والسلال والأدراج فكرة أنيقة لأي غرفة نوم وتوفر مساحة تخزين كبيرة.

غرفة نوم حديثة وأنيقة مزينة بألوان محايدة ، مع سرير مع بياضات أسرّة محايدة، وخزانة ملابس ملطخة، وخزانة ملابس بألواح وأطر خشبية.

غرفة نوم حديثة بأبواب زجاجية منزلقة تخفي خزانة منظمة بأرفف وأضواء إضافية.

غرفة نوم مزاجية بجدران رمادية من الجرافيت وخزانة ملابس باللون الرمادي الغرافيتي مع ألواح، ومصباح معلق بتلة سوداء وسرير مع بياضات أسرّة باللونين الأزرق الداكن والأبيض.

غرفة نوم محايدة مع وحدة تخزين كبيرة وأنيقة، ومكان به أرفف مدمجة وسرير مع فراش مريح وناعم مذهل.

غرفة نوم اسكندنافية محايدة مع خزائن مدمجة محايدة توفر مساحة تخزين كبيرة وسرير مدمج.

غرفة نوم بلون بني محايد مع سرير مع بياضات أسرّة محايدة وخزانة ملابس كبيرة كريمية وغرور مدمج ورفوف مفتوحة ومصباح معلق من الخشب الرقائقي.

غرفة نوم راقية بجدار زجاجي، وسرير مع بياضات أسرّة محايدة وألوان الباستيل، وخزائن ملابس من الجدار إلى الجدار بالإضافة إلى ثريا شرابة.

غرفة نوم اسكندنافية مع سرير منجد رمادي مع بياضات أسرّة رمادية، وجدار معرض، وسلسلة من الخزائن البيضاء هي مساحة جميلة.