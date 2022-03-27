الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس بولندا: لا أفهم موقف رئيس الوزراء الهنغارى تجاه أوكرانيا

الرئيس البولندي إندجي
الرئيس البولندي إندجي دودا

أعلن الرئيس البولندي إندجي دودا، أنه لا يتفهم قناعات رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان حول أوكرانيا، ونأيه ببلاده عن مواقف الناتو ورفضه تمرير السلاح لأوكرانيا.

وقال الرئيس البولندي: "من الصعب بالنسبة لي أن أفهم هذا؛ لأن الصراع في أوكرانيا مصحوب بخسائر بشرية، بما في ذلك بين السكان المدنيين، وهذه السياسة ستكلف هنغاريا غاليا جدا".

ولفت إلى أن موقف بودابست مرتبط باعتمادها على إمدادات الطاقة من روسيا.

وشدد رئيس الوزراء الهنغاري، في وقت سابق، على أن بلاده لا تريد التورط في الصراع في أوكرانيا؛ لأنه يتعارض مع مصالحها الوطنية.

وجاءت تصريحات أوربان ردًا على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي اتهم أوربان بالتردد في فرض عقوبات على روسيا، ويرفض نقل الأسلحة إلى أوكرانيا عبر هنغاريا.

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بين الكرة والسياسة

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