اليوم.. إنطلاق فعاليات مؤتمر الإعلام وتجديد العقل المصري بالمجلس الأعلى للثقافة

تنطلق في الخامسة من مساء اليوم الأحد، بالمجلس الأعلي للثقافة، فعاليات مؤتمر "الإعلام وتجديد العقل المصري"، والذي تنظمه لجنة الإعلام بالمجلس ومقررها الإعلامي الدكتور جمال الشاعر.

ويأتى المؤتمر بمشاركة لجان الإعلام والثقافة الرقمية والملكية الفكرية بالمجلس وعدد من المسئولين عن المؤسسات الإعلامية والصحفية، كما يتناول المؤتمر عددا من الموضوعات ذات الشأن بمشاركة نخبة من الإعلاميين والأكاديميين والمتخصصين في مجال الموضوع.

ــ جلسات المؤتمر وأعماله تعقد الجلسة الأولى من الخامسة حتي السابعة

وتتضمن كلمة الدكتور هشام عزمى، أمين عام المجلس الأعلي للثقافة، وتتناول آفاق التعاون بين وزارة الثقافة والمؤسسات الإعلامية المختلفة، ثم كلمة الدكتورحسام بدراوى، حول دور الإعلام فى صناعة الوعى بأهمية التقدم والحداثة، تليه كلمة الدكتور وسيم السيسى، عن الإعلام والهوية المصرية والاغتراب، وتختتم بكلمة المهندس زياد عبد التواب، بعنوان الإعلام وتحديات الثورة الرقمية، ويقدم الجلسة الدكتور جمال الشاعر.

ــ الجلسة الثانية من السابعة وحتي التاسعة

ويتحدث فيها كل من: الدكتورسمير مرقص حول الإعلام والجمهورية الجديدة، والنائب الإعلامي محمود مسلم، رؤية مختلفة لصناعة المحتوى الإعلامى، والدكتور حسام لطفي حول دور التشريعات الإعلامية فى تحديث الخطاب الاعلامى، ويدير الجلسة الإعلامى الكبير مفيد فوزى.

ويأتي المؤتمر انطلاقا من استراتيجية بناء الإنسان المصرى٢٠٣٠؛ حيث أن بناء الانسان المصرى هو حجر الزاوية لتحقيق كل اهداف التنمية المنشودة وهو ما دفع الحكومة إلى إفراد محورا كاملا فى خطة عمل الحكومة 2018-2022 بهذا المسمى وهو ما ظهر جليا أيضا فى اجندة التنمية المستدامة المكونة لرؤية مصر 2030.

ويظهر هذا جليًا في الهدف الأول (جودة الحياة: الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته.) ذلك الهدف الذى يشمل بالاضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة ما هو مرتبط بإثراء الحياة الثقافية وبناء الوعي والمعرفة كما يظهر في الهدف الثاني (عدالة واندماج: العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة) والذى يشمل تعزيز روح الولاء و الانتماء للهوية المصرية و تحقيق المشاركة و تحقيق العدالة فى كثير من المجالات و منها بالطبع العدالة الثقافية و المعرفية.

يشمل الأمر أيضا ما جاء فى الهدف الرابع (معرفة وابتكار: المعرفة والابتكار والبحث العلمي) والذى يعنى بالمعرفة والابتكار والبحث العلمي كاهم الركائز الأساسية للتنمية، وذلك من خلال الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي وربطه بالتعليم والتنمية.

ويقام المؤتمر بالتعاون بين عدد من لجان المجلس (لجنة الإعلام لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية ولجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية، ويرتكز المؤتمر على عدد من المحاور العامة من بينها: مدى توافق الاداء الاعلامى مع توجهات الدولة من أجل تعزيز قيم المشاركة والمبادرة والابتكار والتفكير العلمى.

الوقوف على ضوابط صناعة المحتوى البرامجى ومعاييراختيار الضيوف والشخصيات المؤثرة بما يحقق المستهدفات المطلوبة من خطط الدولة. تأثيرات شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة على وسائل الإعلام ومدى دقة المعلومات. محور عن الضوابط الاخلاقية و مواثيق الشرف.