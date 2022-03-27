أعماله «من الوزير للبواب».. أحمد زكى نجم الأدوار المركبة بالسينما فى ذكرى وفاته

تحل غدًا ذكرى وفاة النجم أحمد زكي، والذي رحل عن عالمنا في السابع والعشرون من مارس عام 2005، إثر صراع طويل للغاية مع مرض سرطان الرئة نتيجة كثرة السجائر التي كان يدخنها.

ويعد النمر الأسود أحمد زكي، من علامات السينما المصرية والعربية، فقد قدم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي علقت في الأذهان حتى وقتنا هذا.

اتقن النجم الراحل تقديم الأدوار المركبة، والتي كانت تتميز بالتنوع ففي عمل نجده بواب، وأخر وزير، وأخر يعاني من مرض نفسي، فكان الراحل أحمد زكي من النجوم الذين يمتلكون الموهبة والذكاء أيَضًا.

البواب والمغلوب على أمره:

في فيلم البيه البواب، استطاع النجم أحمد زكي، في أن يقدم الشخصية ببراعه، من خلال الملابس وطريقة الكلام، وتعبيرات الوجه التي بمجرد رؤيتها تظن أنه مولود بهذا المهنة.

أما بفيلم البرئ والذي يعتبر من الأعمال الخالدة والناجحة للراحل أحمد زكي برفقة محمود عبد العزيز، قدم شخصية المجند الذي لا يفقه شئ، وكيفية التعامل مع الخارجين عن القانون، حيث جسد شخصية أحمد سبع الليل، الذي كان من انجح أعماله.

الوزير والمحامي صاحب الكاريزما:

يمتلك الراحل سجل حافل بالأعمال المميزة، ومنها فيلم معالي الوزير، والذي جسد فيه شخصية وزير بالدولة، لا يعرف النوم بسبب الأرق، حيث برع في تقديم الشخصية من خلال الحركات وطريقة الكلام.

أما عن فيلم ضد الحكومة، استطاع أن يجسد شخصية المحامي صاحب الذكاء الكبير، الذي استخدمه في إظهار الحق وأحيانا للوقوف ضده.

الأب الحنين:

قدم خلال دوره بفيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" دور الأب الحنون، صاحب الفكر المتحضر، والمتمسك بالعادات والتقاليد، ففي هذا الفيلم أوضح عدد كبير من النقاط التي يغفلها الأباء عند تربية الأبناء وخاصة بفترة المراهقة.

الشاب الطموح:

يعتبر فيلم النمر الأسود من الأعمال الخالدة في الأذهان للراحل أحمد زكي، فقد ساهم بشكل كبير في توعية الشباب والحرب على حلمه وعدم الإستسلام للفشل.

المعلم بشادر السمك:

لم تقتصر أدوار الراحل أحمد زكي على هذا فقط، بل قدم دور "المعلم" بفيلم شادر السمك، الذي كان يحمل رسالة أن القناعة والرضا بالرزق أفضل ما في الحياة.