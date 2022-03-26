القدر ينقذ شابين من الموت في حادث مروري ببني سويف

نجا شابان من الموت عقب إصابتهما، السبت، بكسور وجروح وسحاجات، في انقلاب دراجة نارية أمام قرية النويرة بمركز إهناسيا، بمحافظة بني سويف.

وهرعت سيارة إسعاف لمكان البلاغ وقامت بنقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية النويرة بدائرة مركز شرطة إهناسيا، نتج عنه إصابة شابين.

تبين عقب الانتقال والفحص أن الحادث وقع إثر إنقلاب دراجة نارية، وأسفر عن ذلك إصابة كل من: محمود جمعة محمود، 35 عامًا، سائق، باشتباه كسر مضاعف بالساق الأيسر وجروح وسحجات بالجسم، وأحمد جمعة محمود، 16 عامًا، لا يعمل باشتباه كسر مضاعف بالساعد الأيسر وسحجات وكدمات بالجسم، يقيمان قرية البهسمون مركز إهناسيا.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بسيارة نقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لإجراء الإسعافات الأولية وتلقي العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور محمد جمال، نائب مدير المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.